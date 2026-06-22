Concorsi Agenzia delle Dogane: in arrivo una massiccia ondata di assunzioni per il triennio. Con la recentissima Delibera n. 538, firmata dal Direttore Roberto Alesse, l’ente ha ufficialmente avviato le procedure di gara per affidare la gestione e l’organizzazione delle prove selettive che porteranno a ben 1.363 nuovi inserimenti.

I bandi, che rientrano tra i concorsi Agenzia delle Dogane più attesi, saranno pubblicati progressivamente e riguarderanno le sedi ADM dislocate su tutto il territorio nazionale. La macchina organizzativa è già partita: stanziati oltre 5,6 milioni di euro per gestire una platea stimata di circa 108.000 candidati.

Concorsi Agenzia delle Dogane: i posti previsti e i profili richiesti

Il piano dei fabbisogni del personale stimato per il triennio prevede una suddivisione strategica tra diplomati, laureati e categorie tutelate. Ecco nello specifico come saranno ripartiti i 1.363 posti:

783 posti nell’Area Funzionari: profilo Funzionario Amministrativo Tributario (FAMM), rivolto ai candidati in possesso di Laurea (anche triennale);

480 posti nell’Area Assistenti: profilo Assistente Amministrativo (AMM), accessibile a chi possiede il Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

100 posti riservati alle Categorie Protette: quota interamente dedicata agli appartenenti alle categorie previste dalla Legge n. 68 del 1999.

Nota importante: I numeri indicati rappresentano la stima complessiva del fabbisogno legata al PIAO dell’Agenzia. Questo significa che i posti potrebbero essere distribuiti in più bandi successivi o subire variazioni (anche in aumento) in base alle future esigenze dell’ente.

Concorsi Agenzia delle Dogane: requisiti di partecipazione

I requisiti generali e specifici per accedere ai prossimi concorsi Agenzia delle Dogane varieranno a seconda del profilo professionale:

Per l’Area Assistenti: è richiesto il Diploma di scuola superiore;

Per l’Area Funzionari: è necessaria la Laurea (triennale o magistrale). A seconda dell’indirizzo specifico del bando, potrebbero essere richiesti titoli di studio in discipline giuridiche, economiche o affini;

Requisiti generali: cittadinanza italiana o di un Paese UE, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica all’impiego e assenza di condanne penali ostative.

Come si svolgeranno le prove e dove fare l’esame

In linea con la recente riforma dei concorsi pubblici, le procedure saranno semplificate e digitalizzate. Le prove scritte si svolgeranno interamente su tablet e includeranno l’accertamento delle competenze informatiche e della lingua inglese.

Per agevolare i candidati, la gestione del concorso prevede il decentramento territoriale delle prove. Sono state infatti deliberate 7 sedi concorsuali nazionali così distribuite:

2 sedi nel Nord Italia;

2 sedi nel Sud Italia;

1 sede nella città di Roma;

1 sede nella Regione Sicilia;

1 sede nella Regione Sardegna.

Concorsi Agenzia delle Dogane: quando escono i bandi e come presentare domanda

Trattandosi dell’avvio formale della gara d’appalto per i servizi logistici, i bandi non sono ancora attivi, ma l’approvazione della delibera è l’atto ufficiale che anticipa l’uscita dei decreti.

Non appena disponibili, i bandi dei concorsi Agenzia delle Dogane saranno pubblicati:

Sulla sezione dedicata ai concorsi del sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Sul Portale inPA (il portale unico del reclutamento della Pubblica Amministrazione).

Per aggiornamenti su questo e altri concorsi si consiglia di consultare la sezione Lavoro, Stage ed Opportunità su LiveUniCT.