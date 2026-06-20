Importanti novità in arrivo per il mercato del lavoro in Italia nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Grazie al nuovo Piano Industriale 2026 – 2035, si aprono le porte a numerose e attese assunzioni ANAS su tutto il territorio nazionale. La società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha infatti annunciato un maxi piano di investimenti da 43,2 miliardi di euro in 10 anni, mirato alla costruzione di nuove opere, alla manutenzione della rete stradale e al potenziamento dei collegamenti logistici.

Questo imponente programma di sviluppo infrastrutturale avrà un impatto significativo sui livelli occupazionali dell’azienda, richiedendo l’inserimento di un elevato numero di figure professionali.

Assunzioni ANAS: il Piano Industriale 2026-2035

I dettagli del nuovo programma decennale sono stati presentati ufficialmente dall’Amministratore Delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, durante gli Stati Generali dei Trasporti e della Logistica organizzati da Confindustria a Roma. Con un budget complessivo di 43,2 miliardi di euro, l’obiettivo principale è trasformare l’Italia in un hub logistico strategico del Mediterraneo, potenziando i collegamenti stradali con i principali porti e interporti.

La distribuzione delle risorse prevede:

Già per il solo 2026, l’azienda ha pianificato investimenti per 3,34 miliardi di euro, di cui 1,69 miliardi già interamente finanziati e pronti per l’avvio dei cantieri. Tra i progetti principali figurano i potenziamenti dei collegamenti con i porti di Gioia Tauro, Ravenna e Ancona, oltre all’implementazione di sistemi di gestione intelligente del traffico nell’area portuale di Trieste.

I profili richiesti per le nuove assunzioni ANAS

L’apertura di nuovi cantieri e l’intensificazione delle attività di progettazione e manutenzione genereranno una forte richiesta di personale, quantificabile in migliaia di nuovi posti di lavoro lungo tutto l’arco del piano (il precedente programma aziendale prevedeva già 900 inserimenti tra il 2025 e il 2028).

Le future assunzioni ANAS si rivolgeranno sia a laureati che a diplomati, da inserire presso le diverse sedi operative del Paese. In base alle necessità tecniche e ai profili cercati abitualmente dalla società, le selezioni riguarderanno principalmente:

Ingegneri : specializzati in ambito civile, strutturale, dei trasporti, ambientale e informatico;

Personale tecnico e operativo : geometri, ispettori e tecnici di cantiere, esperti nella manutenzione delle opere e operai;

Esperti amministrativi: figure specializzate nella gestione di appalti pubblici, ambito legale e supporto tecnico.

Si evidenzia che diverse selezioni sono già attive per ruoli che spaziano dall’area legale e amministrativa fino ai responsabili di impianti tecnologici e al personale appartenente alle categorie protette.

Come candidarsi e inviare il CV

Tutti gli interessati a partecipare alle future assunzioni ANAS e a monitorare i bandi di concorso e le posizioni aperte possono consultare la sezione dedicata sul portale web aziendale.

Attraverso la piattaforma “ANAS Lavora con noi” è possibile prendere visione dei requisiti richiesti per ciascun profilo, compilare l’apposito form telematico e inviare il proprio Curriculum Vitae per candidarsi ufficialmente alle ricerche in corso.