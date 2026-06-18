Tirocini Camera dei Deputati: nuova importante opportunità di formazione istituzionale per gli studenti universitari italiani. La Camera dei Deputati, in collaborazione con la Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), ha indetto un bando di selezione per l’attivazione di 12 tirocini curriculari.

Il programma è pensato per consentire a giovani studenti e studentesse di integrare il proprio percorso di studi con un’esperienza formativa di alto livello a diretto contatto con le strutture amministrative di Montecitorio.

Tirocini Camera dei Deputati: durata e rimborso spese

I tirocini avranno una durata di 6 mesi, nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2026 e il 5 aprile 2027. L’esperienza si svolgerà in presenza a Roma, presso gli uffici della Camera dei Deputati, e prevede un sostegno economico differenziato:

800 euro mensili per gli studenti non residenti nella provincia di Roma;

200 euro mensili per gli studenti residenti nella provincia di Roma.

Tirocini Camera dei Deputati: i requisiti per candidarsi

La selezione è aperta ai frequentanti degli atenei italiani associati alla Fondazione CRUI che aderiscono alla Convenzione-quadro. Per presentare la domanda è necessario soddisfare i seguenti requisiti di merito e anagrafici:

Attività previste e scadenza

I candidati selezionati saranno inseriti all’interno dei vari settori amministrativi della Camera e avranno il compito di elaborare studi o ricerche di utilità istituzionale. Il lavoro svolto potrà inoltre essere capitalizzato dai tirocinanti per la stesura della propria tesi di laurea o come parte integrante del proprio percorso formativo.

Come partecipare: Il termine ultimo per l’invio telematico delle candidature è fissato per il 6 luglio 2026. Tutte le specifiche sull’elenco delle università aderenti e le modalità di invio della domanda sono consultabili nel bando ufficiale disponibile sul portale della Fondazione CRUI.