Nuova ondata di disagi per chi percorre l’autostrada A18. Per consentire interventi urgenti di pavimentazione, il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto un calendario di chiusure che interesserà tratti strategici e lo svincolo di Taormina per quasi tre settimane.

Le chiusure

I lavori comporteranno limitazioni al traffico, con un impatto significativo sulla viabilità della zona ionica, nel periodo compreso tra il 11 maggio 2026 ed il 29 maggio 2026 dalle 21 alle 6 del mattino.

Svincolo di Taormina: Prevista la chiusura delle rampe di ingresso e uscita per consentire il rifacimento del manto stradale;

Tratti autostradali: Saranno attivati restringimenti di carreggiata e chiusure alternate in corrispondenza dei cantieri tra i km interessati dai lavori. In particolare sarà disposta la chiusura della carreggiata direzione Messina nel tratto compreso tra il Km 39+200 ed il Km 33+313 dell’autostrada A18 Messina–Catania , con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta;

Durata: Gli interventi avranno una durata stimata di 19 giorni, salvo complicazioni legate alle condizioni meteo.

Percorsi alternativi e consigli

Per limitare i disagi, si consiglia di utilizzare gli svincoli di Giardini Naxos o Roccalumera come alternative per chi deve raggiungere Taormina o le zone limitrofe. La viabilità ordinaria sulla SS 114 potrebbe subire un forte aumento di traffico, specialmente nelle ore di punta.

Obiettivo sicurezza

Questi interventi sono parte del piano di manutenzione straordinaria per il miglioramento degli standard di sicurezza dell’intera rete autostradale siciliana. La pavimentazione drenante e la messa in sicurezza dei tratti ammalorati sono priorità per ridurre il rischio di incidenti su un’arteria fondamentale per il turismo e l’economia locale.