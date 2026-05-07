La trasformazione degli aeroporti moderni passa sempre più dall’esperienza offerta ai passeggeri, e non solo dall’efficienza operativa. In questo contesto, la Vip Lounge “Angelo D’Arrigo” dell’aeroporto di Catania si distingue come esempio virtuoso di innovazione e qualità. Il recente riconoscimento ottenuto a livello internazionale conferma il valore di un progetto che punta a ridefinire il concetto di attesa aeroportuale, rendendola un momento piacevole e produttivo.

Un premio che valorizza l’eccellenza emergente

Il riconoscimento ottenuto nell’ambito dei Priority Pass Excellence Awards 2026 rappresenta molto più di un semplice premio: è una certificazione di qualità a livello globale. Essere selezionati come vincitori per l’area Emea nella categoria “One to Watch” significa distinguersi tra numerose realtà internazionali per capacità di innovazione e attenzione al cliente. Questo traguardo testimonia come la lounge di Catania sia riuscita in poco tempo a imporsi come modello emergente, capace di anticipare le esigenze di un pubblico sempre più esigente e internazionale.

Spazi moderni pensati per il viaggiatore contemporaneo

Inaugurata nel 2025 e completamente rinnovata, la lounge si estende su oltre 400 metri quadrati, offrendo circa 200 posti a sedere in un ambiente elegante e funzionale. Gli spazi sono stati progettati per rispondere a diverse necessità: dalle aree relax per chi desidera distendersi prima del volo, fino alle postazioni di lavoro dotate di Wi-Fi ad alta velocità per chi ha bisogno di restare produttivo. L’offerta food, curata e diversificata, contribuisce a creare un’esperienza completa, dove comfort e qualità si fondono in modo armonioso.

Accessibilità e servizi premium

Uno degli elementi chiave del successo della Vip Lounge è la sua accessibilità mirata ma flessibile. L’ingresso è riservato ai titolari di carte premium e a chi usufruisce di convenzioni dedicate, ma è prevista anche la possibilità di acquistare un accesso giornaliero direttamente in loco. Questa formula consente di ampliare il pubblico senza rinunciare a un posizionamento esclusivo. I servizi offerti sono pensati per garantire un alto livello di comfort, trasformando il tempo di attesa in un momento di valore aggiunto per il viaggio.

Un tassello strategico per lo sviluppo dello scalo

Il successo della lounge si inserisce in una strategia più ampia di crescita e modernizzazione dell’aeroporto di Catania. Con un traffico passeggeri in costante aumento, che ha superato i 12 milioni nel 2024, lo scalo siciliano si conferma un hub fondamentale per il territorio. Investire in infrastrutture e servizi di qualità non è solo una scelta estetica, ma una leva competitiva essenziale per attrarre nuovi flussi e migliorare la reputazione internazionale. La Vip Lounge rappresenta quindi un simbolo concreto di questa visione: un ambiente che coniuga innovazione, efficienza e attenzione al passeggero, proiettando lo scalo verso standard sempre più elevati.