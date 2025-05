Nelle prime tre settimane di attività, la nuova “lounge business” dell’aeroporto di Catania, inaugurata il 28 aprile scorso, ha accolto più di 9.700 passeggeri, segnando un aumento del 57% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando gli utenti erano stati 6.196.

626 accessi in un sol giorno

Il picco di presenze è stato registrato domenica 25 maggio, con 626 accessi, un incremento del 105% rispetto allo stesso giorno dell’anno precedente.

La lounge, recentemente rinnovata e ampliata, è stata progettata per offrire un’esperienza più confortevole ai viaggiatori di transito nello scalo. Con una superficie di oltre 400 metri quadrati e 200 posti a sedere, la nuova lounge propone ambienti moderni e funzionali, comprensivi di aree relax, spazi dedicati al lavoro con Wi-Fi ad alta velocità e un buffet esclusivo. L’ingresso è riservato ai possessori di carte premium e alle convenzioni attive, ma è anche possibile accedere acquistando il biglietto direttamente in aeroporto.

Accoglienza speciale per i passeggeri Catnia-New York

In occasione del primo volo diretto Catania-New York, operato da Delta Airlines, la lounge business «Angelo d’Arrigo» ha riservato un’accoglienza speciale ai passeggeri in partenza, garantendo un’esperienza di comfort e eleganza all’altezza di un collegamento storico per lo scalo etneo.

“Siamo molto soddisfatti – afferma Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, società che gestisce lo scalo – della risposta positiva che la nuova lounge business ha ricevuto fin dalla sua riapertura. Questo spazio è stato progettato per offrire ai passeggeri un’esperienza di comfort e qualità superiore, con servizi moderni e ambienti accoglienti. Rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento dell’offerta aeroportuale di Catania, confermando il nostro impegno nel migliorare costantemente i servizi e nel rendere lo scalo sempre più competitivo e attrattivo per viaggiatori e partner”.