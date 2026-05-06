Catania si prepara a una trasformazione profonda del proprio sistema di mobilità urbana, con l’obiettivo dichiarato di superare modelli ormai obsoleti e inefficaci. Il sindaco Enrico Trantino ha delineato una visione chiara: meno auto private, più trasporto pubblico efficiente e un uso intelligente della tecnologia per gestire il traffico. Un cambiamento necessario per una città che oggi registra uno dei più alti tassi di automobili per abitante e uno dei più bassi livelli di condivisione dei mezzi.

Un nuovo piano Amts: meno linee, più efficienza

Il cuore della riforma riguarda il nuovo piano Amts, che punta a rivoluzionare il trasporto pubblico locale. L’idea non è quella di aumentare indiscriminatamente le linee, ma di ottimizzarle: meno percorsi, ma meglio organizzati e con una frequenza più alta. Questo approccio mira a ridurre drasticamente i tempi di attesa alle fermate, uno dei principali deterrenti all’utilizzo degli autobus.

Un sistema più affidabile e puntuale potrebbe infatti convincere molti cittadini a lasciare l’auto privata, contribuendo a ridurre traffico e inquinamento. La sfida sarà garantire una copertura capillare senza sacrificare l’efficienza, trovando il giusto equilibrio tra razionalizzazione e accessibilità.

Sosta a pagamento e mobilità integrata

Altro punto centrale è la gestione della sosta a pagamento, spesso oggetto di critiche. Trantino ha difeso le tariffe, sottolineando come siano inferiori rispetto a molte città del Nord Italia e funzionali a una strategia più ampia. L’obiettivo è incentivare l’utilizzo dei parcheggi scambiatori, come quello dei Due Obelischi, collegato al centro tramite il BRT in circa quindici minuti.

Questo modello di mobilità integrata punta a ridurre il numero di auto in ingresso nel centro urbano, favorendo un sistema più sostenibile. Tuttavia, il successo dipenderà dalla capacità di rendere questi servizi realmente convenienti e competitivi rispetto all’uso dell’auto privata.

Intelligenza artificiale contro il traffico

Tra le innovazioni più significative figura l’introduzione di un sistema di telecamere con intelligenza artificiale per monitorare in tempo reale i flussi di traffico, in particolare lungo la circonvallazione. Si tratta di un salto tecnologico importante, che permetterà interventi tempestivi in caso di congestione.

Il sistema potrebbe, ad esempio, bloccare alcune manovre come i “torna indietro” per evitare la formazione di ingorghi. Una scelta che potrebbe allungare i percorsi per alcuni automobilisti, ma che mira a garantire una maggiore fluidità complessiva della circolazione. È una logica di gestione dinamica del traffico, già adottata in molte grandi città europee.

Priorità alla sicurezza e alle emergenze

Un’attenzione particolare sarà riservata alla sicurezza, soprattutto per i mezzi di emergenza. Tra le ipotesi allo studio c’è l’istituzione di una corsia riservata alle ambulanze in via Santa Sofia, una delle arterie più critiche della città. Questa misura risponde a un’esigenza concreta: evitare che situazioni di emergenza vengano aggravate dal traffico. Garantire percorsi liberi e rapidi per i soccorsi non è solo una questione di efficienza, ma di tutela della vita umana.

In questo senso, la mobilità diventa anche un tema di responsabilità sociale, oltre che di organizzazione urbana. Catania si trova dunque davanti a una svolta decisiva: il successo di queste misure dipenderà dalla loro attuazione concreta e dalla risposta dei cittadini. Il cambiamento è avviato, ma richiederà tempo, investimenti e una visione coerente per diventare realtà.