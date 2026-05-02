Catania si prepara a vivere una domenica di grande sport, ma anche di inevitabili disagi alla circolazione. In occasione degli European Master Athletics, che stanno portando in città centinaia di atleti da tutto il mondo, l’Amministrazione ha disposto pesanti limitazioni al traffico per la giornata di domani, 3 maggio 2026.
Il cuore dei divieti sarà la zona costiera sud, con la chiusura totale di una delle arterie principali della città.
Viale Kennedy chiuso: i dettagli dell’ordinanza
Secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 428, le restrizioni colpiranno duramente il Viale Presidente J.F. Kennedy (la Playa). Ecco cosa c’è da sapere:
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Divieto di Transito (ore 7:00 – 17:00): Blocco totale della circolazione su entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra la rotatoria del Palaghiaccio e la rotatoria con la S.P. 53 (San Francesco La Rena).
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Eccezioni: Potranno transitare solo residenti (diretti a aree private), veicoli diretti alle attività commerciali, mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine.
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Divieto di Sosta (ore 7:00 – 19:00): Su tutto il tratto interessato vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta. Attenzione agli orari: il divieto di sosta permane per due ore oltre la riapertura del transito.
Nota Bene: Gli effetti sulla circolazione urbana saranno inevitabilmente pesanti. Il consiglio è di limitare gli spostamenti verso la zona Playa se non strettamente necessari o di muoversi con largo anticipo rispetto agli orari delle competizioni.
Come muoversi: percorsi alternativi e consigli
Per evitare di rimanere imbottigliati nel traffico della zona sud, si consigliano le seguenti direttrici:
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Verso Sud: evitate l’Asse dei Servizi. È preferibile percorrere la Tangenziale di Catania.
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Accesso alla Zona Industriale/Librino: utilizzate l’Asse Attrezzato, optando per le uscite di Zia Lisa o Librino.
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Per chi va alla Plaja: l’accesso sarà limitato. Sarà possibile parcheggiare i veicoli prima del Palaghiaccio. Da quel punto in poi, la semicarreggiata lato mare sarà eccezionalmente adibita al doppio senso di circolazione per gestire il flusso residuo.