Verso Sud: evitate l’Asse dei Servizi. È preferibile percorrere la Tangenziale di Catania.

Per chi va alla Plaja: l’accesso sarà limitato. Sarà possibile parcheggiare i veicoli prima del Palaghiaccio. Da quel punto in poi, la semicarreggiata lato mare sarà eccezionalmente adibita al doppio senso di circolazione per gestire il flusso residuo.