Domenica 26 aprile il lungomare di Catania diventerà il cuore pulsante di sport, solidarietà e partecipazione civica grazie alla nona edizione di “Di corsa per Telethon”. Un appuntamento ormai consolidato che unisce attività fisica e impegno sociale, trasformando uno dei tratti più suggestivi della città in uno spazio condiviso e accessibile. L’evento, oltre a coinvolgere centinaia di partecipanti, comporterà significative modifiche alla viabilità, offrendo allo stesso tempo un’occasione unica per vivere il lungomare in modo diverso, senza traffico e all’insegna della sostenibilità.

Sport, partecipazione e solidarietà: il cuore della manifestazione

La corsa “Di corsa per Telethon” non è soltanto un evento sportivo, ma un vero e proprio momento di aggregazione sociale che coinvolge atleti, famiglie e semplici cittadini. Organizzata dall’ASD Scuola di Atletica Leggera Catania sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera, la manifestazione si svilupperà lungo viale Ruggero di Lauria tra le 8:30 e le 12:00, con partenza e arrivo in piazza del Tricolore.

Il programma prevede una gara competitiva di 10 chilometri, affiancata da una Walkthon non competitiva sulla stessa distanza e da una versione ludica di 2 chilometri, pensata per coinvolgere anche chi non è allenato o desidera semplicemente partecipare in modo più leggero. Il percorso, strutturato su un circuito di 2 km da ripetere più volte, permetterà una fruizione dinamica dell’evento e una maggiore visibilità per il pubblico. Al centro dell’iniziativa resta la finalità solidale, con il sostegno alle attività della Fondazione Telethon, impegnata nella ricerca sulle malattie genetiche rare.

Viabilità modificata: tutte le strade interessate dai divieti

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, l’amministrazione comunale ha predisposto un articolato piano di limitazioni al traffico che interesserà gran parte dell’area del lungomare. Dalle ore 7:00 alle 13:00 sarà istituito il divieto di transito su viale Ruggero di Lauria, in entrambe le carreggiate, nel tratto compreso tra piazza Nettuno e la confluenza nord di viale Alcide De Gasperi, con ulteriori restrizioni fino a piazza Europa.

Analoghi provvedimenti riguarderanno anche piazza Nettuno, viale Artale Alagona, via Testa e via del Rotolo nel tratto tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno. Le limitazioni coinvolgeranno la generalità dei veicoli, con alcune deroghe specifiche per residenti diretti a garage o aree private, mezzi di emergenza, forze dell’ordine, servizi essenziali e veicoli diretti a strutture ricettive o al parcheggio Europa. Si tratta di un dispositivo complesso ma necessario, pensato per garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico lungo tutto il percorso.

Lungomare pedonale: spazio a biciclette e passeggiate

Uno degli aspetti più apprezzati dell’iniziativa è la temporanea trasformazione del lungomare in un’area a misura d’uomo. Durante l’evento, infatti, ampie porzioni di viale Ruggero di Lauria e delle strade limitrofe saranno sottratte al traffico veicolare, diventando fruibili da pedoni e ciclisti in totale sicurezza. In alcune corsie sarà mantenuto un traffico limitato e regolamentato, con una carreggiata ridotta e separata fisicamente tramite transenne, mentre il limite massimo di velocità sarà fissato a 10 km/h.

Questa configurazione permetterà una convivenza ordinata tra le diverse modalità di mobilità, ma soprattutto offrirà ai cittadini la possibilità di riscoprire il lungomare come luogo di socialità, relax e attività all’aria aperta. Un’esperienza che, seppur temporanea, suggerisce modelli alternativi di vivibilità urbana sempre più al centro del dibattito contemporaneo.

Divieti di sosta e consigli per i cittadini

Oltre alle limitazioni alla circolazione, saranno in vigore anche importanti divieti di sosta con rimozione forzata, attivi dalle 5:00 alle 13:00 nelle principali aree interessate dalla manifestazione. Tra queste rientrano viale Ruggero di Lauria, piazza Nettuno, viale Artale Alagona, via Testa, via del Rotolo e piazza del Tricolore, con alcune eccezioni riservate ai veicoli al servizio di persone con disabilità munite di contrassegno.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare per tempo eventuali spostamenti, considerando possibili rallentamenti o deviazioni. Partecipare o semplicemente assistere all’evento rappresenta comunque un’opportunità per vivere la città in una dimensione diversa, più sostenibile e partecipata, contribuendo al tempo stesso a una causa di grande valore sociale.

Per ulteriori dettagli e informazioni vai su Eventi e Fiere – LiveUnict, notizie su Catania e dintorni.