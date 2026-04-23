Concorsi Corte dei Conti 2026 per l’assunzione a tempo indeterminato di 36 funzionari: selezioni aperte a candidati in possesso di laurea (triennale o magistrale) che prevedono l’inserimento presso le sedi centrali e territoriali in tutta Italia.
Ecco quali sono i profili ricercati, i requisiti d’accesso, le prove d’esame e le modalità per inviare la domanda entro la scadenza del 22 maggio 2026.
Concorsi Corte dei Conti 2026: i profili ricercati e i titoli di studio
Il concorso è suddiviso in quattro ambiti professionali, ciascuno con specifici requisiti accademici:
1. Funzionari Orientamento Giuridico
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Titoli ammessi: Lauree triennali in Scienze dei servizi giuridici (L-14) o Scienze dell’amministrazione (L-16); Lauree magistrali in Giurisprudenza (LMG/01), Relazioni internazionali o Scienze della politica.
2. Funzionari Orientamento Economico-Finanziario-Statistico
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Titoli ammessi: Lauree triennali in Scienze economiche (L-33), Statistica (L-41) o Scienze politiche; Lauree magistrali in Finanza, Data Science o Scienze economico-aziendali.
3. Ingegneri Gestionali
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Titoli ammessi: Laurea magistrale o specialistica in Ingegneria gestionale (LM-31) o Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria.
4. IT Auditors
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Titoli ammessi: Lauree magistrali in Informatica (LM-18), Ingegneria informatica (LM-32), Sicurezza informatica o Matematica.
Concorsi Corte dei Conti 2026: requisiti generali
Per partecipare ai concorsi Corte dei Conti 2026, i candidati devono possedere i requisiti standard per l’accesso ai concorsi pubblici:
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Cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’UE;
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Maggiore età e godimento dei diritti civili e politici;
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Idoneità psico-fisica all’impiego;
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Assenza di condanne penali ostative alla collaborazione con la PA.
Concorsi Corte dei Conti 2026: le prove
Il percorso di selezione è strutturato per valutare competenze teoriche e capacità pratiche attraverso:
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Prova Preselettiva (eventuale): In caso di oltre 200 iscritti, si terrà un test digitale con 100 quesiti a risposta multipla in 90 minuti;
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Due Prove Scritte: la prima prova è di carattere teorico (elaborato o quesiti a risposta aperta) sulle materie specifiche del profilo (Diritto, Economia o Informatica). La seconda prova riguarda la risoluzione di un caso pratico per testare le attitudini operative dei candidati;
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Prova Orale: Un colloquio multidisciplinare che include anche la verifica delle competenze linguistiche e informatiche.
Come inviare la domanda sul Portale inPA
La candidatura deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro le ore 16:30 del 22 maggio 2026.
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Accedi al Portale inPA (inpa.gov.it) tramite SPID, CIE o CNS;
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Seleziona il bando di interesse (Giuridico, Economico, Ingegneria o IT);
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Assicurati di avere un indirizzo PEC attivo;
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Effettua il pagamento della tassa di concorso di 10,00 Euro.
Per restare aggiornati su altre opportunità lavorative, si consiglia consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.