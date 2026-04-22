Controlli della Polizia di Stato nel quartiere Librino

Un articolato servizio di controllo del territorio è stato effettuato, nei giorni scorsi, dalla Polizia di Stato nel quartiere Librino. L’intervento si colloca nell’ambito di uno specifico piano predisposto dalla Questura di Catania, finalizzato a rafforzare, in tutto il territorio provinciale, servizi di pattugliamento di strade, piazze e luoghi di aggregazione, per assicurare la costante presenza della Polizia di Stato a garanzia dei cittadini, con la finalità di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa. L’azione è stata condotta dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con il supporto del Commissariato “Librino”, delle Unità Cinofile, del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, del Reparto Mobile di Catania e della Polizia Locale.

L’azione dei poliziotti, inoltre, ha consentito di effettuare il controllo di alcune attività commerciali per verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza, delle prescrizioni connesse alle autorizzazioni per lo svolgimento di tali attività e il controllo della documentazione secondo la normativa di settore vigente.

La particolare attenzione che i poliziotti hanno rivolto a questa attività ha fatto emergere alcune irregolarità.

Nello specifico, unitamente agli agenti della Polizia Locale, Annona, i poliziotti hanno controllato alcuni esercizi commerciali e venditori ambulanti della zona.

In particolare, un ambulante in viale Moncada è stato trovato ad esercitare l’attività senza la prevista licenza dell’autorità, utilizzando un grosso camion non coperto da assicurazione obbligatoria. Gli agenti hanno accertato anche l’occupazione abusiva di suolo pubblico e, pertanto, è stata contestata la sanzione amministrativa prevista dal Codice della strada. Nell’ambito dei controlli per verificare la tracciabilità dei prodotti alimentari venduti, è intervenuto il personale del Corpo Forestale che, in bar di viale Nitta, ha contestato la mancata tracciabilità di alcuni alimenti, sequestrando 40 kg di prodotti, mentre in un panificio di viale San Giorgio ha rilevato l’omessa informazione ai clienti degli ingredienti contenuti nei prodotti venduti. In questo caso, la Polizia Locale annonaria ha sanzionato il titolare per gravi difformità dei locali rispetto alla planimetria e per svolgimento dell’attività senza iscrizione al registro delle imprese.

Irregolarità, sequestri e allacci abusivi emersi nei controlli

In viale Moncada, nell’ambito di una cornice di sicurezza fornita dagli agenti del Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine, i tecnici della Sidra hanno accertato dodici allacci abusivi alla rete idrica, mentre quelli dell’Enel hanno riscontrato diciassette allacci abusivi alla rete elettrica, interrompendo le relative forniture al fine di impedire che gli utilizzatori potessero continuare a beneficiarne illegalmente. In tale circostanza, gli agenti del Commissariato di PS “Librino” hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria due persone per furto di energia elettrica, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il fiuto delle unità cinofile anti esplosivo, infine, ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro sette proiettili calibro 7.65, nascosti in una busta nell’intercapedine di un muro. L’azione condotta dai poliziotti ha previsto anche un rafforzamento del controllo del territorio, un’efficace attività di prevenzione svolta in tutto il quartiere. Complessivamente sono stati controllati 91 veicoli e identificate 38 persone, alcune di esse con precedenti e rilevate diverse contravvenzioni alle norme del Codice della strada.