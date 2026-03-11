Ancora sangue nelle strade di Catania. Un diciottenne incensurato è rimasto ferito a una gamba nel pomeriggio di oggi, in seguito a colpi di arma da fuoco esplosi nel quartiere di Librino.

La dinamica

L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando alcuni residenti di viale Bummacaro hanno segnalato al 112 il rumore di diversi spari. Poco dopo la segnalazione, il giovane ferito si è presentato autonomamente presso il pronto soccorso dell’ospedale San Marco per ricevere le cure necessarie.

Le indagini

Sull’episodio indaga la polizia. Al momento, gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato e risalire agli autori del gesto. L’incensurato ferito è ora sotto osservazione medica, ma le sue condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

Un fenomeno allarmante

Questo grave episodio si inserisce in una scia di violenza che continua a scuotere la città. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati diversi gli episodi di aggressioni armate registrati tra le strade di Catania, confermando una tendenza preoccupante per l’ordine pubblico nel capoluogo etneo.