Rapina aggravata a Catania: eseguite due misure cautelari

Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo nei confronti di due uomini, classe 2002 e 1974, gravemente indiziati, in concorso, del reato di rapina aggravata. Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa coordinata dall’autorità giudiziaria e condotta dalla Squadra Mobile – sezione Reati contro il Patrimonio e la P.A. – Squadra Antirapina, ha permesso di acquisire, pur in relazione ad una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese e ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino a condanna definitiva, elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento di entrambi gli indagati, in un grave episodio di rapina, perpetrata in via Passo Gravina, in danno di due dipendenti di un supermercato.

L’azione delittuosa, compiuta da quattro individui, uno dei quali armato di pistola, ha avuto come obiettivo i due dipendenti nell’atto in cui si accingevano a raggiungere un istituto bancario al fine di depositare gli incassi dell’esercizio commerciale, per un ammontare pari a circa 16.000 euro.

Indagini della Squadra Mobile e ricostruzione dei fatti