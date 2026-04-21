Rapina aggravata a Catania: eseguite due misure cautelari
Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo nei confronti di due uomini, classe 2002 e 1974, gravemente indiziati, in concorso, del reato di rapina aggravata. Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa coordinata dall’autorità giudiziaria e condotta dalla Squadra Mobile – sezione Reati contro il Patrimonio e la P.A. – Squadra Antirapina, ha permesso di acquisire, pur in relazione ad una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese e ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino a condanna definitiva, elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento di entrambi gli indagati, in un grave episodio di rapina, perpetrata in via Passo Gravina, in danno di due dipendenti di un supermercato.
L’azione delittuosa, compiuta da quattro individui, uno dei quali armato di pistola, ha avuto come obiettivo i due dipendenti nell’atto in cui si accingevano a raggiungere un istituto bancario al fine di depositare gli incassi dell’esercizio commerciale, per un ammontare pari a circa 16.000 euro.
Indagini della Squadra Mobile e ricostruzione dei fatti
Sulla base di una attenta analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali presenti nell’area in cui il reato è stato commesso, la Squadra Mobile è stata in grado da un canto di ricostruire compiutamente la dinamica dell’azione criminosa, dall’altro di individuare gli odierni indagati quali autori del fatto.
Allo stato attuale del procedimento, e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, gli elementi raccolti sono stati ritenuti sufficienti dal G.I.P. su richiesta del Pubblico Ministero, per disporre la misura cautelare della custodia in carcere per entrambi gli indagati. L’uomo classe 1974 è stato condotto presso la casa circondariale di Catania – Piazza Lanza, mentre il classe 2002, già detenuto per altra causa, ha ricevuto notifica del provvedimento in carcere.
Ecco il Video ufficiale della Polizia di Stato di Catania;