Scopri le iniziative di Officine Culturali, una doppia proposta che unisce natura, educazione e cultura anima uno dei luoghi più suggestivi di Catania. Tra i viali dell’Orto Botanico di Catania e gli spazi del Monastero dei Benedettini, prendono vita iniziative pensate per pubblici diversi ma accomunate da un unico filo conduttore: la conoscenza come esperienza viva e partecipata. Dai laboratori per i più piccoli fino alla presentazione di un romanzo contemporaneo, l’offerta culturale si conferma ampia e inclusiva.

Officine Botaniche: bambini alla scoperta della natura

Si chiama “Officine Botaniche” il nuovo ciclo di laboratori dedicato a bambini e bambine, un percorso articolato in quattro appuntamenti pensati per avvicinare i più giovani al mondo naturale in modo attivo e coinvolgente. Immersi tra i percorsi verdi dell’Orto Botanico e i giardini storici del Monastero, i partecipanti saranno guidati in un’esperienza che unisce osservazione, gioco e apprendimento. L’obiettivo è stimolare curiosità e consapevolezza ambientale, offrendo strumenti per comprendere la biodiversità e il ruolo fondamentale degli ecosistemi nella vita quotidiana. Ogni incontro rappresenta un tassello autonomo, ma insieme costruiscono un vero e proprio viaggio educativo, fruibile sia integralmente tramite abbonamento sia scegliendo singole attività.

Un percorso educativo tra ambiente e consapevolezza

L’iniziativa non si limita a un approccio didattico tradizionale, ma punta a sviluppare una relazione diretta tra i bambini e l’ambiente che li circonda. Attraverso esperienze pratiche e momenti di esplorazione guidata, i partecipanti imparano a riconoscere piante, comprendere i cicli naturali e riflettere sull’importanza della sostenibilità. In un contesto urbano come quello catanese, queste attività assumono un valore ancora più significativo, contribuendo a formare cittadini più attenti e responsabili. Il contatto diretto con la natura diventa così uno strumento educativo potente, capace di integrare conoscenze scientifiche e sensibilità ecologica.

Cultura e letteratura: Tomaselli al Monastero

Accanto alle attività dedicate ai più piccoli, il Monastero dei Benedettini ospita anche un appuntamento di rilievo nel panorama culturale cittadino. Oggi, Martedì 21 aprile alle ore 17.00, presso il bookshop del complesso, si terrà la presentazione del romanzo “L’anno del dionisiaco” di Andrea Tomaselli, pubblicato da Aculei Edizioni e promosso da Officine Culturali. L’incontro sarà introdotto da Maria Rachele Sidoti e vedrà il coinvolgimento di figure del mondo accademico e culturale, tra cui Stefania Rimini, Claudia Cantale, Rosita Mazzei e Mario Saccomanno, in un dialogo che promette di approfondire i temi complessi dell’opera.

Un romanzo tra educazione, desiderio e responsabilità

Al centro del libro c’è la figura di Semèle Onetti, docente che mette in discussione i modelli educativi tradizionali, sostenendo che la cultura da sola non sia sufficiente senza un coinvolgimento umano autentico. La narrazione si sviluppa attorno al rapporto con uno studente in difficoltà, aprendo riflessioni su temi delicati come il confine tra educazione e coinvolgimento personale, tra norma e desiderio. Il romanzo si distingue per una scrittura intensa e provocatoria, capace di interrogare il lettore su questioni etiche e pedagogiche attuali. In questo senso, l’evento rappresenta non solo una presentazione letteraria, ma anche un’occasione di confronto su temi centrali nel dibattito contemporaneo, confermando il Monastero dei Benedettini come uno dei poli culturali più dinamici della città.

Per ulteriori informazioni su Catania e dintorni vai su Eventi e Fiere – LiveUnict, le notizie a portata di click.