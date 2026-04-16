Tra strutture già operative, cantieri conclusi e risorse spese a un ritmo superiore alla media nazionale, la Sicilia si dimostra al passo con l’attuazione della missione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) relativa alla costruzione della sanità territoriale, che inizia a prendere forma concreta sull’Isola.

Attualmente, sono 57 le strutture già operative in Sicilia tra Case e Ospedali di Comunità, con una media di 14 servizi attivi per ogni presidio. Altri 35 interventi (27 Case e 8 Ospedali di Comunità) risultano già conclusi e sono in attesa di attivazione.

Monitoraggio della spesa e performance regionale

I dati aggiornati provenienti dal sistema informativo ReGiS — la piattaforma ufficiale del Ministero dell’Economia per il monitoraggio e la rendicontazione — indicano uno stato di avanzamento della spesa pari al 54% del valore degli investimenti, a fronte di una media nazionale del 33,5%.

L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha commentato positivamente questi risultati:

«Questi dati evidenziano una traiettoria di realizzazione superiore alla media nazionale, evidenziando una condotta complessivamente performante della Regione Siciliana rispetto agli obiettivi e al cronoprogramma previsto. È importante fare chiarezza sul reale stato di avanzamento dei progetti della Missione 6 Salute del PNRR per evitare che dati non aggiornati o letti in modo errato possano restituire un’immagine di arretramento o lentezza. L’impegno della Regione nella realizzazione della medicina territoriale e di prossimità è costante e concreto».

Distribuzione geografica delle strutture operative

Nello specifico, al 7 aprile, i dati recepiti dalle aziende del servizio sanitario regionale mostrano la seguente distribuzione delle strutture già attive:

Palermo: 13 Case e 1 Ospedale di Comunità.

Catania: 15 Case e 1 Ospedale di Comunità.

Messina: 12 Case e 1 Ospedale di Comunità.

Caltanissetta: 5 Case di Comunità.

Siracusa: 4 Case di Comunità.

Enna: 2 Case di Comunità.

Ragusa: 2 Case di Comunità.

Trapani: 1 Casa di Comunità.

Cantieri conclusi e prossime attivazioni

Alla stessa data, risultano conclusi i lavori di altre 35 strutture. Le 27 Case di Comunità ultimate sono così distribuite:

7 a Ragusa, 5 a Palermo, 4 ad Agrigento, 4 a Messina, 3 a Trapani, 2 a Caltanissetta e 2 a Enna.

Sono inoltre di prossima attivazione 8 Ospedali di Comunità:

3 per la Asp di Ragusa, 2 per Catania, e uno ciascuno per le Asp di Agrigento, Enna e Siracusa.

Cosa prevede la nuova rete territoriale catanese

10 COT che si trovano ad Acireale, Bronte, Caltagirone, Catania (3), Giarre, Gravina di Catania, Palagonia e Paternò

che si trovano ad Acireale, Bronte, Caltagirone, Catania (3), Giarre, Gravina di Catania, Palagonia e Paternò 29 Case di Comunità che saranno realizzate a: Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Castiglione di Sicilia, Catania (2+1), Fiumefreddo, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Linguaglossa, Militello Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Ramacca, Randazzo, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Scordia, Viagrande.

che saranno realizzate a: Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Castiglione di Sicilia, Catania (2+1), Fiumefreddo, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Linguaglossa, Militello Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Ramacca, Randazzo, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Scordia, Viagrande. 10 Ospedali di Comunità che saranno realizzati a: Acireale, Adrano, Caltagirone, Catania, Linguaglossa, Mineo, Paternò, Ramacca, Randazzo, Vizzini.