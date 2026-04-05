Mentre le griglie si scaldano e le uova di cioccolato rivelano le loro sorprese, il weekend di Pasqua e Pasquetta 2026 a Catania offre un’alternativa sempre verde al classico “fuori porta”: il buio della sala. Con una programmazione che spazia dai kolossal hollywoodiani al cinema d’autore “made in Sicily”, i cinema dell’area etnea si confermano il rifugio ideale per chi cerca relax, emozione o semplicemente un riparo da un meteo primaverile talvolta incerto.

Il ritorno dei grandi eroi e il tocco di Pif

Il titolo che sta dominando i botteghini è senza dubbio “Super Mario Galaxy – Il Film”. Dopo il successo planetario del primo capitolo, l’idraulico più famoso del mondo torna a far sognare i più piccoli (e i nostalgici degli anni ’90). Le sale tecnologiche di Etnapolis (The Space) e del Centro Sicilia (UCI) sono già state prese d’assalto per le versioni IMAX e ScreenX, che promettono un’esperienza immersiva totale.

Per chi cerca invece una narrazione più intima e radicata nel territorio, l’appuntamento imperdibile è con Pif. Il suo nuovo lavoro, “…Che Dio perdona a tutti”, promette di mescolare satira sociale e cuore, in pieno stile “Diliberto”. La vera sorpresa? La presenza del regista e di Giusy Buscemi all’Eplanet King il lunedì di Pasquetta, trasformando una semplice visione in un evento culturale cittadino.

La mappa delle sale: dal centro ai centri commerciali

La scelta della sala a Catania riflette lo spirito del weekend:

L’atmosfera del centro: per chi sceglie di trascorrere la Pasqua passeggiando in Via Etnea, l’ Eplanet Lo Po e l’ Eplanet Catania offrono la comodità del cuore pulsante della città. È la scelta perfetta per chi vuole concludere la giornata con un gelato o un aperitivo dopo il film.

Il relax della provincia:per chi invece preferisce i grandi spazi, il Cinestar de I Portali e le multisala di Misterbianco e Belpasso garantiscono parcheggio agevole e la possibilità di abbinare il film allo shopping o a una cena nei numerosi punti ristoro dei centri commerciali.

Perché scegliere il cinema a Pasquetta?

Se la tradizione vuole la scampagnata verso l’Etna o le spiagge della Plaia, la “Pasquetta al cinema” è diventata negli ultimi anni un trend in forte crescita. È la soluzione ideale per i gruppi di amici che vogliono evitare il traffico intenso delle statali o per le famiglie che cercano un pomeriggio tranquillo dopo il luculliano pranzo domenicale.

Il consiglio in più: Se avete intenzione di andare al cinema nel tardo pomeriggio di lunedì 6 aprile, la parola d’ordine è prenotazione. Con l’affluenza prevista, il rischio “tutto esaurito” è dietro l’angolo, specialmente per i titoli di punta come il thriller “The Drama” con Zendaya e Robert Pattinson.

Che siate amanti della fantascienza, fan dell’animazione o cercatori di storie siciliane, Catania e provincia offrono quest’anno un menu cinematografico ricco quanto un vassoio di cassatelle. Buona visione e buone feste!

🎬 I Film di Punta

Titolo Genere Sale Principali Super Mario Galaxy – Il Film Animazione UCI, Eplanet, Cinestar, The Space L’Ultima Missione: Project Hail Mary Fantascienza UCI, Eplanet, Cinestar, The Space The Drama – Un Segreto è per Sempre Commedia/Thriller UCI, King, Eplanet, The Space …Che Dio perdona a tutti Commedia UCI, Eplanet, The Space Cena di classe Commedia UCI, Eplanet, Cinestar

Attenzione: Orari e film in programmazione sono soggetti a modifiche. Ti consigliamo di verificare sempre sui canali ufficiali (sito o social) del cinema scelto prima di recarti in sala.