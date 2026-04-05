MISTERBIANCO – Momenti di terrore ieri sera a Misterbianco, nel Catanese, dove un giovane di 19 anni è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta all’interno di una macelleria in pieno centro cittadino.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta in via Kennedy. Due individui con il volto travisato hanno fatto irruzione nell’attività commerciale e hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo del figlio del titolare, colpendolo alle gambe.

Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Garibaldi. Fortunatamente, secondo quanto riferito dai sanitari, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita, sebbene le ferite riportate siano serie.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della compagnia di Fontanarossa e il nucleo investigativo del comando provinciale di Catania per effettuare i rilievi scientifici e avviare le indagini. (ANSA)