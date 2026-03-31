Dal 8 aprile al 3 maggio 2026 il Teatro Angelo Musco di Catania ospita La nostra dolce attesa, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Francesca Ferro, con Nadia De Luca e un cast di prim’ordine. L’opera affronta il tema dell’attesa come dimensione universale dell’esistenza, esplorando con delicatezza e profondità emozioni, relazioni e fragilità umane. Tra realismo e metateatro, il pubblico è coinvolto in un dialogo intimo tra personaggi sospesi tra passato e futuro, tra perdite e speranze, con una scrittura contemporanea capace di alternare ironia, dolore e riflessione.

L’attesa come dimensione del vivere

Il nucleo dello spettacolo ruota attorno a due donne, interpretate da Francesca Ferro e Nadia De Luca, impegnate in un dialogo che esplora la temporalità emotiva e il significato dell’attesa nella vita quotidiana. La narrazione mette in luce la resilienza e la fiducia necessarie per affrontare cambiamenti, nuove vite o semplicemente momenti di sospensione tra passato e futuro.

L’attesa diventa metafora delle relazioni fragili e delle speranze che guidano le scelte dei personaggi. La regia sobria e visiva di Ferro privilegia pochi elementi scenici e giochi di luce che seguono i mutamenti interiori, creando un ritmo in cui parola e silenzio si alternano per restituire una riflessione poetica e concreta sul vivere contemporaneo.

Una storia di relazioni e conflitti

Al centro della trama troviamo una coppia in crisi: Gabriele, marito assorbito dal lavoro e dal telefono, e Bea, moglie alla ricerca di attenzioni e parole mai pronunciate. L’arrivo di Rudigher, figura carismatica e imponente, altera il fragile equilibrio emotivo della coppia.

La scoperta della gravidanza di Bea scatena conflitti e gelosie, trasformando l’attesa in un confronto diretto con fragilità, mancanze e incomprensioni. Lo spettacolo diventa così un’indagine intensa sull’amore, sull’identità di ciascun personaggio e sulla responsabilità individuale, in cui la quotidianità si intreccia con emozioni universali e drammatiche. In un vortice di accuse, gelosie e confessioni a metà, “la dolce attesa” si trasforma in un confronto

brutale con le proprie fragilità.

Dal realismo al metateatro

Progressivamente, La nostra dolce attesa supera i confini del realismo per avvicinarsi a una dimensione metateatrale. Le scene si caricano di tensione, convenzione e bizzarria si fondono, e il confine tra palco e platea si sfuma. Il gioco si fa minaccia. La minaccia diventa credibile. Convenzione e bizzarria, malattia e follia,

rabbia e leggerezza, quotidianità e surrealtà si mescolano in un equilibrio imprevedibile. La comicità lascia spazio a un dolore autentico: la rabbia esplode, la voglia di fuggire, la solitudine e la fragilità emergono con forza, ribaltando il registro dello spettacolo. Il riso si trasforma in silenzio;

Chi è il padre? E soprattutto: cos’è davvero un uomo? Cos’è davvero il teatro?

La comicità iniziale lascia spazio a emozioni autentiche, rabbia, solitudine e fragilità emergono con forza, provocando nel pubblico un senso di immedesimazione e riflessione. La messa in scena invita gli spettatori a interrogarsi sul ruolo del teatro oggi, sul significato di essere presenti, sia come attori sia come spettatori, nello stesso spazio condiviso.

Un cast e una regia di eccellenza

Francesca Ferro non solo interpreta, ma dirige e cofirma il testo insieme a Rebecca Testaì. Accanto a lei, Nadia De Luca e un cast di prim’ordine formato da Francesco Maria Attardi, Fabio Costanzo, Mario Opinato e la stessa Testaì garantiscono intensità e profondità emotiva.

“La nostra dolce attesa è una detonazione teatrale sul rapporto tra palco e platea” spiega la regista. “Una domanda aperta su cosa sia l’arte oggi e su quanto siamo disposti a metterci in gioco, come attori e come spettatori, nello stesso spazio condiviso”.

La regia sobria, i pochi elementi scenici e l’uso della luce creano un’atmosfera capace di valorizzare le sfumature del racconto e di mantenere un dialogo continuo con il pubblico, confermando la vocazione del Teatro Musco per il teatro d’autore contemporaneo e per esperienze emotivamente coinvolgenti.

Un messaggio di consapevolezza e speranza

La nostra dolce attesa non è solo uno spettacolo teatrale, ma un invito alla riflessione sulle fragilità e le emozioni umane, anche per studenti e giovani universitari. Racconta quanto sia importante affrontare le difficoltà e coltivare relazioni autentiche, trasformando i momenti di attesa in opportunità di crescita personale.

La pièce suggerisce che, di fronte ai cambiamenti e alle sfide quotidiane, il coraggio, la resilienza e la fiducia reciproca possano condurre a nuove possibilità, mostrando che la fragilità può diventare forza e il silenzio occasione di comprensione. Un’esperienza teatrale capace di lasciare un segno profondo nella platea, tra emozione, riflessione e speranza.

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