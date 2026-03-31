Operazione interforze nella notte a Catania, dove è stato avviato lo sgombero dell’ex palestra di piazza Lupo, struttura occupata da circa 15 anni. L’intervento, coordinato dalla Questura, segna un passaggio importante nel percorso di riqualificazione urbana previsto dal Comune.

Sgombero nella notte: intervento coordinato dalla Questura

Le operazioni sono scattate nelle ore notturne presso piazza Lupo, dove agenti e militari sono intervenuti per liberare l’ex palestra occupata da attivisti anarchici e appartenenti a centri sociali.

Il dispositivo, predisposto dalla Questura di Catania, ha visto il coinvolgimento della Polizia di Stato, affiancata da Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia locale. L’operazione si è svolta senza particolari tensioni: i giovani presenti all’esterno della struttura non hanno opposto resistenza e sono stati identificati dalla Digos.

Un’occupazione lunga 15 anni

L’ex palestra di piazza Lupo risultava occupata da circa quindici anni, diventando nel tempo un punto di riferimento per alcune realtà antagoniste cittadine. Nel corso dell’intervento, alcuni manifestanti si sono radunati nei pressi dell’area, monitorati dalle forze dell’ordine.

All’interno della struttura sono state avviate le operazioni di rimozione di arredi e materiali accumulati nel tempo, grazie anche all’impiego di mezzi comunali. Lo sgombero rappresenta un momento delicato, sia sotto il profilo dell’ordine pubblico sia per le implicazioni sociali legate all’utilizzo degli spazi urbani.

Il futuro dell’area: una nuova piazza verde

L’immobile è di proprietà del Comune di Catania, che ha già delineato il futuro dell’area. Secondo quanto previsto, la struttura sarà demolita per lasciare spazio a una nuova piazza con zone destinate a verde pubblico.

Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione urbana, volta a restituire spazi alla collettività e migliorare la vivibilità del quartiere. La trasformazione dell’ex palestra in un’area aperta e fruibile rappresenta un cambio significativo per la zona.

Bonifica e prossimi aggiornamenti

Una volta completato lo sgombero, si procederà con la bonifica dell’area per garantirne la sicurezza e prepararla agli interventi successivi. Le operazioni, ancora in corso, proseguiranno nelle prossime ore fino alla completa liberazione del sito.

Sono attesi ulteriori aggiornamenti sull’esito complessivo dell’intervento, che segna un passaggio chiave nella gestione del patrimonio urbano e nel rapporto tra istituzioni e spazi occupati in città.