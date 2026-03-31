La polizia di Catania ha condotto un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 62 anni trovato in possesso di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti e di un’arma da fuoco. L’operazione è scattata a seguito di un’attività info-investigativa della squadra mobile, i cosiddetti “falchi”, che hanno monitorato i movimenti dell’uomo e raccolto elementi utili a giustificare una perquisizione domiciliare. L’abitazione, situata nel quartiere Canalicchio, è condivisa con i genitori anziani, situazione che ha reso ancora più delicata l’operazione.

Scoperta nella camera da letto: pistola e marijuana

Durante le ricerche all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno individuato nella camera da letto dell’uomo un mobile che custodiva 70 grammi di marijuana e una pistola. L’arma, detenuta senza alcuna autorizzazione, e la droga, destinata probabilmente allo spaccio, hanno subito attirato l’attenzione degli agenti, spingendoli a estendere le perquisizioni in altre stanze. La scoperta iniziale ha confermato i sospetti degli investigatori, che ritenevano plausibile la presenza di ulteriori sostanze stupefacenti nascoste all’interno dell’abitazione.

Il ripostiglio dei segreti: chili di droga sequestrati

Un elemento determinante è stato un mazzo di chiavi trovato nella tasca della vestaglia da notte del 62enne. Una delle chiavi apriva un locale adibito a ripostiglio, dove la polizia ha trovato un vero e proprio deposito di droga: 8 chilogrammi di marijuana, 1,7 chilogrammi di hashish e 350 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. L’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti è stato posto sotto sequestro, evidenziando la gravità della situazione e il rischio che l’uomo stava creando per la comunità circostante.

Arresto e conseguenze legali

A seguito della perquisizione e della scoperta dell’arma e della droga, il 62enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma comune da sparo. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto nel carcere di piazza Lanza a Catania, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel monitorare fenomeni legati al traffico di droga e all’illegalità sul territorio urbano, proteggendo al contempo le famiglie e la comunità locale.

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