Katia Follesa torna a conquistare il pubblico siciliano con uno spettacolo unico e tutto suo. “No vabbè MI adoro” segna il debutto della comica milanese come solista, un viaggio ironico e brillante tra vita quotidiana, relazioni e stereotipi. Lo show, in programma a Catania il 23 ottobre 2026 al Teatro Metropolitan e il 24 ottobre al Teatro Golden di Palermo, promette un’esperienza intensa e divertente, capace di unire leggerezza e riflessione attraverso la comicità di un’artista che ha saputo farsi apprezzare in televisione e sul palcoscenico.

La genesi dello spettacolo

“No vabbè MI adoro” nasce dalla collaborazione tra Katia Follesa e Angelo Pintus, che hanno scritto a quattro mani uno spettacolo cucito sullo stile personale della comica. La regia è affidata a Mauro Simone, noto per la capacità di valorizzare le performance teatrali con dinamiche sceniche originali e coinvolgenti. Lo show non è solo una sequenza di gag e battute, ma una vera e propria narrazione teatrale: Katia porta sul palco storie, riflessioni e osservazioni sulla vita moderna, raccontando in maniera ironica le abitudini, le manie e le piccole follie di ciascuno di noi, con uno sguardo sempre brillante e intelligente.

Comicità e identità personale

La forza di Katia Follesa risiede nella capacità di trasformare esperienze personali e piccole ossessioni quotidiane in comicità universale. Nello spettacolo, affronta anche il tema della propria immagine e della bellezza, raccontando come il percorso dalle passerelle e dagli shooting fotografici alla comicità sia stato pieno di sfide e sorprese.

“Sono sempre stata giudicata per la mia bellezza, che mi ha aiutato all’inizio, racconta la Follesa, ma con questo spettacolo voglio dimostrare che oltre ad essere bella faccio anche ridere”, afferma l’artista, mettendo in risalto la combinazione di talento comico e autenticità che caratterizza ogni suo intervento scenico.

Un evento teatrale per la Sicilia

Grazie alla collaborazione tra Agave Spettacoli, Giuseppe Rapisarda Management e AD Management Srl, il pubblico Siciliano potrà godere di un evento unico, che unisce comicità, intelligenza emotiva e spettacolarità teatrale. Lo show rappresenta una grande occasione per chi ama la comicità intelligente e originale, capace di intrattenere senza rinunciare a riflessioni su temi sociali e relazionali. L’atmosfera sarà arricchita da una scenografia studiata per valorizzare la performance, dalla regia puntuale e dalla capacità della Follesa di dialogare con il pubblico in modo diretto e coinvolgente.

Verso il debutto e le aspettative

L’attesa per il debutto è altissima: lo spettacolo promette di essere un vortice di risate e emozioni, con un ritmo travolgente e una comicità che alterna leggerezza e momenti di introspezione. Katia Follesa dimostra ancora una volta di essere una delle artiste più versatili del panorama italiano, capace di trasformare le esperienze quotidiane in puro intrattenimento, senza perdere autenticità e originalità. Il 23 ottobre 2026 al Teatro Metropolitan di Catania, il pubblico potrà finalmente vivere l’energia, la follia e il talento di uno spettacolo pensato per emozionare e far ridere allo stesso tempo.

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