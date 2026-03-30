Catania è stata teatro di un’operazione che ha portato all’arresto di due giovani Catanesi, un 18enne e un 17enne, entrambi incensurati, sorpresi con un carico di droga mentre si trovavano a bordo di un’auto in via Etnea, vicino a piazza Cavour. L’intervento degli agenti del commissariato Borgo Ognina, inizialmente previsto come controllo di routine, ha rivelato un’attività criminale strutturata, con modalità operative avanzate.

I ragazzi, visibilmente nervosi durante le verifiche, hanno spinto le forze dell’ordine a estendere la perquisizione, che ha portato alla scoperta di uno zaino contenente cocaina, hashish e marijuana per un totale di circa 600 grammi, insieme a 360 euro ritenuti provento delle vendite precedenti.

Spaccio “delivery”: droga ordinata via chat

Dagli accertamenti è emerso che i due giovani non operavano in maniera occasionale, ma gestivano uno vero e proprio servizio di consegna a domicilio. Gli ordini arrivavano tramite applicazioni di messaggistica e chat, con indicazioni precise sui luoghi di consegna, spesso in zone frequentate da adolescenti.

Questo sistema, simile a quello dei moderni servizi di delivery, consentiva loro di minimizzare i rischi di essere intercettati e garantire velocità nelle transazioni. La scoperta mette in luce un fenomeno preoccupante: l’uso della tecnologia da parte dei minori per facilitare attività illecite e la diffusione di droghe tra coetanei.

La reazione della comunità e le implicazioni sociali

L’arresto dei due giovani evidenzia la crescente necessità di sensibilizzare famiglie, scuole e comunità sui pericoli dello spaccio minorile. Situazioni come queste non solo mettono a rischio la sicurezza dei ragazzi coinvolti, ma alimentano dinamiche di dipendenza e criminalità diffusa tra i giovani.

Gli esperti sottolineano come l’educazione, l’informazione e il monitoraggio del territorio siano strumenti fondamentali per prevenire l’ingresso degli adolescenti nel mondo della droga, soprattutto in contesti urbani ad alta densità come il centro di Catania, come evidenziato dall’articolo Allarme minori e mafia: Catania prima in Italia.

Indagini e prospettive future

I due ragazzi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e condotti in commissariato, dove proseguono le indagini per ricostruire la rete di fornitori e clienti. Le autorità stanno inoltre verificando se esistano complici o altri episodi analoghi nelle vicinanze. L’operazione conferma l’importanza dei controlli sul territorio e l’efficacia della polizia nel contrasto alle nuove forme di spaccio giovanile. Al contempo, rappresenta un monito sullo sfruttamento delle tecnologie digitali per finalità illecite, invitando la cittadinanza a collaborare attivamente nella segnalazione di comportamenti sospetti.