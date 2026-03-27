Il collegamento tra i comuni di Sant’Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo e il capoluogo etneo è finalmente realtà. Grazie ai ripetuti solleciti del sindaco Marco Rubino verso l’assessorato regionale, il Dipartimento dei Trasporti ha sbloccato l’impasse burocratico che teneva fermo il servizio, permettendo l’avvio delle fasi operative finali.

Ieri si è svolto il sopralluogo tecnico di collaudo da parte della Motorizzazione. Il servizio, ormai pronto nei percorsi e nelle fermate, attende solo gli ultimi passaggi amministrativi e la verifica di non sovrapposizione con le linee Ast per diventare pienamente effettivo.

I dettagli della linea e il capolinea Milo

Il servizio è stato presentato ufficialmente presso il piazzale della stazione metropolitana Milo, individuato come capolinea Sud, mentre il punto di riferimento a Nord sarà il parco commerciale Le Ginestre.

Il sindaco Rubino, insieme al presidente di Amts Salvatore Vittorio, ha sottolineato l’importanza strategica di questa nuova tratta:

“Incentivare l’uso dei mezzi pubblici è un segno di civiltà. I vantaggi per il territorio saranno immediati: meno traffico, riduzione delle emissioni nocive e maggiore sicurezza stradale.”

Un bus elettrico di ultima generazione

Il servizio sarà espletato da mezzi moderni e sostenibili. Ecco le caratteristiche principali del nuovo bus:

Questo nuovo collegamento rappresenta un passo avanti fondamentale per la mobilità dell’hinterland catanese, facilitando gli spostamenti quotidiani di studenti e lavoratori verso la città e la rete metropolitana.