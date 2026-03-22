E-distribuzione ha comunicato l’avvio di una serie di interventi di manutenzione sugli impianti elettrici che interesseranno numerosi comuni della provincia di Catania durante l’ultima settimana di marzo. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza e garantire la continuità del servizio, sono previste brevi interruzioni dell’energia elettrica.

Calendario e orari dei disservizi

Le interruzioni, della durata di pochi minuti ciascuna (comunque non superiori a 10 minuti), avverranno secondo il seguente schema:

Dal 23 marzo 2026 al 26 marzo 2026: Fascia mattutina: dalle ore 08:00 alle ore 10:00 Fascia pomeridiana: dalle ore 14:00 alle ore 16:00

Venerdì 27 marzo 2026: Fascia notturna: dalle ore 00:00 alle ore 02:00 Fascia notturna/alba: dalle ore 04:00 alle ore 06:00



Comuni e zone interessate

Il provvedimento riguarda tutti i clienti alimentati in bassa e media tensione residenti nelle seguenti località (per molte delle quali l’interruzione riguarderà tutte le vie e contrade):

Intero territorio comunale: San Giovanni La Punta, Pedara, Trecastagni, Valverde, San Gregorio di Catania, Viagrande, Sant’Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo, Mascalucia, Nicolosi, Ragalna, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Sant’Antonio e Aci Catena.

Zone specifiche: Gravina di Catania: intero territorio e contrada Fasano. Catania: zona Canalicchio (via Pietra dell’Ova) e località Barriera e San Giovanni Galermo. Belpasso: frazione di Borello.



Raccomandazioni di sicurezza

E-distribuzione ricorda che, durante l’esecuzione dei lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata senza preavviso. Si invitano pertanto i cittadini a: