Dal 27 al 29 marzo, dalle 09.30 alle 18.30, Sicilia Fiera ospiterà Expopet, il salone dedicato agli animali domestici e d’affezione che si prepara ad accogliere appassionati, famiglie e professionisti del settore per tre giornate ricche di attività, incontri ed esperienze.

Expopet non sarà soltanto una grande esposizione dedicata al mondo pet, ma un vero e proprio evento esperienziale pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età. Il programma prevede workshop, incontri e dimostrazioni con addestratori, allevatori ed esperti veterinari, momenti di approfondimento e confronto per conoscere meglio il mondo degli animali e il corretto rapporto tra uomo e pet.

Tra le aree più attese spicca Exotic World, lo spazio dedicato agli animali esotici dove il pubblico potrà scoprire da vicino un affascinante universo fatto di rettili, anfibi, insetti e molte altre specie. Un’occasione unica per avvicinarsi a creature straordinarie e conoscere curiosità, caratteristiche e buone pratiche per la loro cura.

Grande attenzione sarà dedicata anche al concetto di pet family, con momenti di incontro e riflessione insieme agli Amici di Lorenz, che porteranno la loro esperienza nel raccontare il profondo legame tra animali e persone. Non mancherà poi la dimensione educativa con la presenza della fattoria didattica The Farm, dove grandi e piccoli potranno conoscere più da vicino gli animali della tradizione rurale e vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura.

Il salone offrirà inoltre intrattenimento per tutta la famiglia, con attività pensate non solo per i visitatori ma anche per i loro amici a quattro zampe. Tra gli spazi più amati dal pubblico ci sarà l’area gatto, interamente dedicata al mondo felino, affiancata dalla presenza di numerose aziende del settore pet care che presenteranno prodotti, servizi e novità per il benessere degli animali domestici.

A rendere l’esperienza ancora più sorprendente sarà la presenza di Tridifactory, che porterà a Expopet tecnologie innovative capaci di rivoluzionare l’esperienza sensoriale dei visitatori. Attraverso realtà aumentata e ologrammi, il pubblico potrà vivere un viaggio immersivo nella biodiversità, scoprendo il mondo animale in una dimensione nuova e coinvolgente.

Expopet si conferma così come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti degli animali: tre giorni in cui passione, conoscenza e divertimento si incontrano per celebrare il meraviglioso universo dei nostri compagni di vita.