CATANIA – Il sogno di una compagnia aerea “Made in Sicily” compie oggi un passo decisivo verso il decollo. Etna Sky, il vettore nato con l’obiettivo ambizioso di abbattere il caro-voli e collegare l’isola al resto d’Italia con tariffe competitive, ha ufficialmente lanciato il proprio portale web e aperto le porte alle prime figure professionali.

Un portale per “volare siciliano”

Il nuovo sito, raggiungibile si presenta con una veste grafica moderna che richiama i colori della Sicilia e l’iconica livrea dell’Etna. Nonostante la compagnia punti a operare i primi voli di linea entro l’estate 2026, il portale funge già da centro nevralgico per la comunità: qui gli utenti possono scoprire la visione del progetto, le future tratte (che includeranno hub chiave come Milano e Roma) e interagire direttamente con il team di sviluppo.

Opportunità di lavoro: Etna Sky cerca talenti

La notizia più attesa riguarda però il recruiting. Con lo slogan “Siamo alla ricerca di persone appassionate di volo”, la compagnia ha dato il via alla fase di raccolta delle candidature per strutturare il proprio organico.

Le aree di interesse principale riguardano:

Personale di volo: assistenti di volo e piloti pronti a operare sulla flotta in fase di allestimento.

Personale di terra: figure per l’assistenza clienti e la gestione operativa negli scali di riferimento (Catania e Palermo in primis).

Staff amministrativo: professionisti per la gestione della holding con sede a Catania.

“Non stiamo solo creando una compagnia aerea, ma un’opportunità di riscatto per il territorio”, commentano i promotori del progetto. L’invito è rivolto sia a professionisti esperti del settore aeronautico, sia a giovani motivati a intraprendere una carriera tra le nuvole.

Come candidarsi

Al momento, gli interessati possono inviare il proprio profilo o richiedere informazioni dettagliate attraverso il form di contatto presente sul sito o scrivendo all’indirizzo email ufficiale: info@etnasky.com.

Con l’apertura del sito e l’avvio delle selezioni, la sfida al monopolio delle grandi compagnie sulle rotte siciliane entra nel vivo. Per i viaggiatori e i professionisti siciliani, l’attesa per il primo decollo ufficiale non è mai stata così concreta.

Ci saranno agevolazioni per gli studenti?

E’ la domanda più comune sui nostri social.

La risposta che emerge dai primi passi della compagnia è un segnale di forte speranza. Etna Sky nasce con la missione dichiarata di ricucire lo strappo tra la Sicilia e il resto d’Europa, un obiettivo che non può prescindere da chi viaggia per costruire il proprio futuro.

L’augurio è che il nuovo vettore mostri una concreta sensibilità verso la classe studentesca e i giovani lavoratori “fuorisede”. Chi parte per studio o per carriera non dovrebbe essere penalizzato da tariffe proibitive o dalla mancanza di flessibilità. Ci aspettiamo che Etna Sky diventi il ponte che permette a migliaia di giovani di tornare a casa senza che il viaggio diventi un lusso, promuovendo tariffe agevolate, franchigie bagaglio dedicate e una continuità territoriale che metta finalmente al centro il diritto alla mobilità delle nuove generazioni.