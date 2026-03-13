​La nuova compagnia aerea Aerolinee Siciliane accelera verso il decollo definitivo. Con l’obiettivo di raggiungere la piena operatività per la prossima stagione estiva, la società ha ufficializzato che il proprio sistema di biglietteria sarà attivo e funzionante a partire da domani, 14 marzo.

​Dove acquistare i biglietti di Aerolinee Siciliane

​I passeggeri interessati ai nuovi collegamenti potranno prenotare i propri titoli di viaggio direttamente sui portali web della compagnia:

​In questa fase di lancio, il sistema permetterà di perfezionare gli acquisti tramite bonifico bancario, garantendo una procedura sicura per tutti gli utenti.

​Test di sistema e dichiarazioni della società

​L’apertura delle vendite segue una rigorosa fase di collaudo tecnico volta a garantire la stabilità della piattaforma digitale. Luigi Crispino, general manager di Aerolinee Siciliane, ha confermato la prontezza del sistema:

​“Il sistema di biglietteria ha dato ottimi risultati nello stress test che abbiamo realizzato negli scorsi giorni e pertanto è pronto per le esigenze dell’impresa, al servizio dei nostri clienti”.

​Nuovi voli per l’estate in Sicilia

​L’attivazione della biglietteria rappresenta un passo cruciale per il vettore, che punta a diventare un punto di riferimento per la mobilità siciliana. Con l’avvio delle operazioni a ridosso dell’estate, la compagnia mira a intercettare i flussi turistici e le necessità dei residenti, potenziando l’offerta di voli da e per la Sicilia.