Importanti novità per i pendolari che utilizzano la linea della Ferrovia Circumetnea. A partire da lunedì 16 marzo 2026 sarà sospeso il servizio ferroviario extraurbano nel tratto compreso tra Paternò e Santa Maria di Licodia. La decisione, comunicata ufficialmente dalla gestione della linea, si rende necessaria per consentire il proseguimento dei lavori legati alla realizzazione della nuova tratta della Metropolitana di Catania che collegherà Misterbianco a Paternò.

Si tratta di un passaggio strategico all’interno del più ampio piano di potenziamento del trasporto pubblico nell’area etnea, che mira a migliorare i collegamenti tra l’hinterland e il capoluogo. Durante il periodo dei lavori verrà comunque garantita la continuità degli spostamenti grazie all’attivazione di un servizio sostitutivo su gomma.

Nuova fase dei lavori per la tratta Misterbianco–Paternò

La sospensione del servizio ferroviario rappresenta un passaggio cruciale per l’avanzamento dei lavori della futura tratta metropolitana che collegherà Misterbianco a Paternò. Questo progetto costituisce una delle opere infrastrutturali più rilevanti degli ultimi anni per la mobilità della provincia di Catania, con l’obiettivo di integrare in modo più efficace la rete della Circumetnea con la metropolitana urbana.

L’intervento consentirà in prospettiva di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza tra l’area nord-occidentale dell’hinterland etneo e il centro del capoluogo. Una volta completata, la nuova tratta permetterà infatti ai passeggeri provenienti da Paternò e dai comuni limitrofi di raggiungere direttamente la rete metropolitana, migliorando l’accessibilità e incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico.

Nuovo programma ferroviario tra Licodia e Riposto

Parallelamente alla sospensione del tratto interessato dai lavori, entrerà in vigore un nuovo programma di esercizio ferroviario per la linea compresa tra Santa Maria di Licodia e Riposto. La rimodulazione degli orari è stata pensata per garantire la continuità del servizio lungo la restante parte della rete ferroviaria della Circumetnea.

La tratta orientale continuerà dunque a rappresentare un collegamento fondamentale per i comuni situati lungo il versante ionico dell’Etna, mantenendo attivi i servizi ferroviari che collegano diverse località dell’area metropolitana. Gli utenti potranno consultare il nuovo programma di esercizio direttamente sul sito ufficiale della Circumetnea.

Bus sostitutivi verso la metro di Nesima

Per ridurre al minimo i disagi per pendolari e studenti, verrà attivato un servizio di autobus sostitutivi che collegherà le principali fermate interessate dalla sospensione ferroviaria. Il servizio partirà dalla stazione di Santa Maria di Licodia e raggiungerà diversi punti strategici dell’hinterland etneo.

Il percorso degli autobus toccherà le fermate di: Paternò, Valcorrente, Piano Tavola e Misterbianco, fino a raggiungere la stazione metro di Nesima. Da qui i passeggeri potranno proseguire il viaggio utilizzando la metropolitana verso il centro di Catania e viceversa. Gli orari e i percorsi dettagliati delle autolinee sostitutive sono disponibili qui a questo link.

L’obiettivo è quello di garantire un collegamento diretto tra la rete ferroviaria circumetnea e il sistema metropolitano, consentendo ai viaggiatori di continuare a spostarsi con facilità nonostante la temporanea interruzione del servizio ferroviario.

Disagi temporanei per un’infrastruttura più moderna

La sospensione della tratta ferroviaria comporterà inevitabilmente alcuni disagi per i viaggiatori abituali, ma sibu tratta di un intervento necessario per consentire l’ammodernamento e l’espansione della rete di trasporto pubblico locale. Il potenziamento della metropolitana rappresenta infatti una delle strategie principali per migliorare la mobilità sostenibile nell’area etnea.

Con il completamento dei lavori della nuova tratta Misterbianco–Paternò, l’intera rete della Circumetnea potrà beneficiare di un sistema più integrato ed efficiente, capace di collegare in modo rapido l’hinterland con il centro urbano di Catania. Un investimento infrastrutturale che guarda al futuro della mobilità metropolitana e alla crescente domanda di trasporto pubblico nell’area.

