Giovedì 12 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 13, in occasione della Giornata Mondiale del Rene che quest’anno celebra il 20° anniversario, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” con l’Unità Operativa di Nefrologia del Presidio Ospedaliero San Marco guidata da Carmelita Marcantoni, offrirà visite gratuite di screening nefrologico (con misurazione della pressione arteriosa e l’esame delle urine).

L’iniziativa si svolgerà negli ambulatori 1 e 2 di Nefrologia nell’edificio B, scala B4 dalla main street, in viale Carlo Azeglio Ciampi, Catania.

Non occorre la prenotazione e le visite verranno effettuate in ordine di arrivo, secondo disponibilità.

L’evento è promosso dalla Fondazione Italiana del Rene in collaborazione con la Società Italiana di Nefrologia allo scopo di accrescere la consapevolezza nella popolazione sull’importanza della salute renale.

La Malattia Renale Cronica (MRC) è una malattia complessa e invalidante che, a causa della mancanza di sintomi, viene diagnosticata tardivamente, quando è già in stadio avanzato.

Secondo gli esperti ci sono otto regole d’oro per prevenire le malattie renali:

1. Mantieniti attivo e in forma.

2. Non fumare.

3. Mantieni un adeguato e regolare apporto di liquidi.

4. Tieni sotto controllo la funzione renale (azotemia, creatinina, esame urine), soprattutto se sei un soggetto a rischio.

5. Controlla periodicamente i livelli di zucchero nel sangue.

6. Controlla periodicamente la pressione sanguigna.

7. Segui una dieta sana e bilanciata.

8. Assumi farmaci solo sotto stretto controllo medico.