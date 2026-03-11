Addio strade-fiume in una delle zone storicamente più critiche della città. Sono ufficialmente partiti i lavori per il potenziamento del sistema di raccolta delle acque piovane in via Domenico Tempio e nelle tre arterie confluenti: via del Principe, via SS. Maria Assunta e via Stella Polare.

L’intervento, dal valore di 267 mila euro finanziati interamente con fondi comunali, punta a risolvere alla radice il problema degli allagamenti che da anni paralizzano il traffico e danneggiano residenti e attività commerciali durante i temporali più intensi.

La strategia: intercettare l’acqua “a monte”

Il progetto non si limita a interventi tampone, ma punta su una soluzione strutturale. La strategia prevede due fronti d’azione:

Sulle vie confluenti: verranno realizzate nuove caditoie trasversali per bloccare la forza del flusso d’acqua prima che si riversi violentemente su via Domenico Tempio.

Su via Domenico Tempio: sarà ampliato il sistema di drenaggio longitudinale per aumentare drasticamente la capacità di smaltimento della carreggiata.

Le dichiarazioni: “Impegno mantenuto con i cittadini”

Il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alle Manutenzioni Giovanni Petralia hanno sottolineato l’importanza dell’opera: “Gli allagamenti in questa zona non erano più tollerabili. Non interveniamo con soluzioni stagionali, ma con opere che risolveranno il problema alla radice, restituendo vivibilità e sicurezza a un quadrante fondamentale della città”.

Viabilità e fasi del cantiere

I lavori sono stati pianificati per ridurre al minimo i disagi. La transitabilità sarà sempre garantita: nei momenti di necessità verranno istituiti dei sensi unici alternati regolamentati da segnaletica e personale di cantiere, assicurando così il flusso veicolare anche durante le fasi operative più delicate.

L’opera si inserisce nel più ampio piano di resilienza urbana voluto dall’amministrazione Trantino per adeguare la rete di drenaggio di Catania ai nuovi e sempre più frequenti eventi meteorologici estremi.