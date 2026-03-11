Concorsi Università di Catania: l’ateneo ha indetto due nuove procedure selettive per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. Queste opportunità lavorative rappresentano un’importante occasione per professionisti qualificati che desiderano intraprendere una carriera nel settore pubblico in Sicilia.
Di seguito, i profili richiesti, le prove di selezione e le modalità di partecipazione.
Concorsi Università di Catania: funzionari (ingegneri o architetti)
L’ateneo ricerca due professionisti antincendio da inquadrare nell’area dei funzionari, settore tecnico-informatico, presso la ripartizione salute, sicurezza e ambiente (HSE).
Requisiti specifici:
-
Titolo di studio: laurea (triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento) in ingegneria o architettura.
-
Abilitazioni: iscrizione all’albo professionale e iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 139/2006.
Mansioni e responsabilità:
-
Progettazione antincendio per gli enti competenti (vigili del fuoco).
-
Direzione lavori per appalti pubblici, con focus sull’adeguamento alle norme di sicurezza.
-
Collaudi di opere impiantistiche e gestione della sicurezza in cantiere.
Dettagli selezione:
-
Prove: eventuale preselezione (a discrezione dell’amministrazione), prova scritta e prova orale.
-
Temi d’esame: nuova normativa antincendio, legislazione lavori pubblici, software di progettazione e gestione sicurezza, elementi di legislazione universitaria e lingua inglese.
-
Scadenza: 31 marzo 2026 (ore 12:00).
Concorsi università di Catania: archivista
Si ricerca un funzionario archivista per la gestione del patrimonio storico e documentale dell’ateneo.
Requisiti specifici:
-
Titolo di studio: laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento).
Mansioni e responsabilità:
-
Supporto al progetto culturale dell’archivio storico e redazione di documenti programmatici per gli organi di ateneo.
-
Attività tecniche: inventariazione, catalogazione e gestione delle modalità di consultazione.
-
Valorizzazione: promozione dell’archivio tramite mostre, convegni, seminari e pubblicazioni.
-
Project management: monitoraggio sistematico di bandi regionali, nazionali ed internazionali per il finanziamento di progetti speciali.
Dettagli selezione:
-
Prove: valutazione titoli, prova scritta (eventuali quesiti a risposta sintetica o prove attitudinali) e prova orale sulle competenze professionali del ruolo.
-
Scadenza: 27 marzo 2026 (ore 12:00).
Come partecipare ai concorsi Università di Catania
La partecipazione a entrambi i concorsi dell’università di Catania avviene esclusivamente in via telematica.
-
Invio domanda: utilizzare l’applicazione informatica dedicata disponibile sul portale di ateneo o consultare il portale inPA.
-
Strumenti necessari: è indispensabile possedere una PEC (posta elettronica certificata), poiché le comunicazioni ufficiali (convocazioni, esiti, avvisi) verranno veicolate tramite questo strumento o via portale.
-
Comunicazioni: le date e le sedi delle prove saranno pubblicate sul sito web dell’ateneo, nella sezione “bandi, gare e concorsi”, con almeno 15 giorni di anticipo.