Strumenti necessari: è indispensabile possedere una PEC (posta elettronica certificata) , poiché le comunicazioni ufficiali (convocazioni, esiti, avvisi) verranno veicolate tramite questo strumento o via portale.

Comunicazioni: le date e le sedi delle prove saranno pubblicate sul sito web dell’ateneo, nella sezione “bandi, gare e concorsi”, con almeno 15 giorni di anticipo.