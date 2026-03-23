Concorsi Università di Catania: l’Università di Catania ha aperto le selezioni per l’assunzione a tempo indeterminato di Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) di madrelingua inglese e non solo! Le candidature dovranno essere presentate entro le date comunicate nei diversi bandi e secondo le procedure selettive recentemente indette dall’ateneo. Si cercano anche diverse figure per funzionari e archivisti. Di seguito tutte le figure richieste, le date entro cui inviare le domande e i requisiti richiesti.

Concorsi Università di Catania, funzionari (ingegneri e architetti)

L’ateneo ricerca due professionisti antincendio da inquadrare nell’area dei funzionari, settore tecnico-informatico, presso la ripartizione salute, sicurezza e ambiente (HSE).

Tra i requisiti richiesti vi è:

titolo di studio: laurea (triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento) in ingegneria o architettura;

laurea (triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento) in ingegneria o architettura; abilitazioni: iscrizione all’albo professionale e iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 139/2006.

Le posizioni aperte all’Università di Catania prevedono diverse mansioni e responsabilità legate alla sicurezza e alla gestione tecnica degli enti accademici. Tra le principali attività vi sono la progettazione antincendio, la direzione dei lavori per appalti pubblici con particolare attenzione all’adeguamento alle norme di sicurezza, e il collaudo delle opere impiantistiche.

La selezione prevede:

prove: eventuale preselezione (a discrezione dell’amministrazione), prova scritta e prova orale;

temi d’esame: nuova normativa antincendio, legislazione lavori pubblici, software di progettazione e gestione sicurezza, elementi di legislazione universitaria e lingua inglese.

In questo caso la scadenza è fissata per giorno 31 marzo 2026.

Concorsi Università di Catania, archivista

Si cerca anche un funzionario archivista per la gestione del patrimonio storico e documentale dell’ateneo. Il candidato dovrà possedere una laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea e sarà responsabile del supporto al progetto culturale dell’archivio storico, della redazione di documenti programmatici e delle attività tecniche di inventariazione, catalogazione e gestione della consultazione. Il ruolo include inoltre la valorizzazione dell’archivio tramite mostre, convegni, seminari e pubblicazioni e il project management per il monitoraggio di bandi pubblici. La selezione prevede valutazione titoli, prova scritta e orale. La scadenza per le candidature è fissata per il 27 marzo 2026 alle ore 12:00.

Concorsi Università di Catania, Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL)

L’Università di Catania ha aperto le selezioni per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) di madrelingua inglese. Si tratta di un’opportunità di rilievo nel panorama accademico siciliano, che offre stabilità contrattuale e un impegno flessibile tra le 500 e le 1500 ore annue. La scadenza è fissata per il 25 marzo!

Per accedere alla selezione, oltre ai requisiti generali per i concorsi pubblici (cittadinanza UE, idoneità fisica, godimento dei diritti civili), i candidati devono possedere: