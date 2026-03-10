CATANIA – Una città che unisce: centinaia di bambini con il cestino tra le mani, famiglie che camminano tra i viali storici di uno dei giardini più belli d’Italia. A Catania la Pasqua si festeggia all’aria aperta con uno degli appuntamenti family più attesi del Sud: la “Caccia alle Uova di Pasqua” alla Villa Bellini, giunta alla quarta edizione.

Sabato 4 aprile, dalle 10 alle 13.30, lo storico giardino di Villa Bellini si trasformerà in un grande percorso di gioco con trentamila uova colorate nascoste tra alberi, aiuole, siepi e angoli fioriti. I piccoli partecipanti potranno cercarle e raccoglierne, con il proprio cestino, fino a dieci per scoprire se tra queste si nasconde uno degli adesivi che dà diritto a un premio. Ma le sorprese non finiscono qui, perché ci sarà un uovo molto speciale ben nascosto lungo l’ampio percorso: il Golden Hegg, l’uovo dorato che regalerà una sorpresa dolcissima.

Un evento gratuito e aperto al pubblico che negli anni è cresciuto fino a diventare una vera tradizione cittadina che richiama famiglie e visitatori da tutta Italia durante le festività pasquali. Un format semplice e universale, ispirato alla tradizione anglosassone, che a Catania trova una nuova identità fatta di condivisione, natura e tempo trascorso insieme lontano da telefonini e device, per assaporare ancora e finalmente il gioco tradizionale, come una volta!

L’iniziativa è ideata e organizzata da Giovanni Santangelo Lacanea, fondatore della Compagnia Curiosi Incanti.

«Vogliamo che per un giorno la Villa Bellini diventi il luogo della felicità condivisa – spiega Santangelo Lacanea –. La caccia alle uova è un gioco che mette insieme generazioni diverse e restituisce valore al tempo trascorso insieme, lontano dagli schermi. È una festa della comunità nata da una idea semplice e nel tempo cresciuta grazie al riscontro del pubblico. Questo ci ha fatto capire come l’impegno a favore dell’infanzia oggi sia una delle richieste più urgenti del momento. In un contesto storico e sociale che vede i bambini troppo esposti ai rischi dei social, vogliamo riportare l’attenzione al gioco spontaneo e tradizionale».

Dopo la ricerca tra i viali, la mattina continuerà con i giochi nell’area del piazzale delle carrozze, che verrà trasformato in una grande “Pista Curiosa”, dove i bambini potranno partecipare all’Egg Rolling, la celebre gara a far rotolare l’uovo con un cucchiaio di legno fino al traguardo, resa famosa negli Stati Uniti dall’evento organizzato ogni anno alla Casa Bianca.

La giornata ha inoltre un cuore solidale. Protagonista è il “CuriosUovo”, l’uovo di Pasqua artigianale che sostiene il reparto pediatrico dell’ospedale Garibaldi di Nesima. Nella scorsa edizione i fondi raccolti hanno permesso l’acquisto di materiali sanitari per il reparto di pediatria dell’ARNAS Garibaldi, contribuendo a migliorare l’assistenza ai piccoli pazienti. Anche quest’anno parte del ricavato sarà destinata allo stesso reparto.

Accanto agli animatori della Compagnia Curiosi Incanti, l’evento vedrà la partecipazione dei giovani-adulti dell’associazione Futuro 21, in un percorso che unisce gioco e inclusione sociale.

Tra alberi secolari, risate e cestini pieni di uova colorate, la Pasqua a Catania diventa così una festa collettiva che parla di infanzia, comunità e piccoli gesti capaci di fare la differenza.