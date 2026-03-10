Giornata complessa per i pendolari e gli autotrasportatori catanesi. Tra manutenzioni programmate e interventi d’urgenza sulla rete elettrica, diverse arterie vitali della provincia subiranno modifiche sostanziali alla circolazione.
Ecco il dettaglio dei blocchi e dei restringimenti attivi oggi, 10 marzo.
Chiusura totale Catania-Siracusa
Il disagio maggiore riguarda l’Autostrada Catania-Siracusa. Per consentire interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici all’interno delle gallerie, il tratto compreso tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona Industriale Nordrimarrà chiuso in entrambe le direzioni. Chiuse anche le rampe dello svincolo di Lentini. Ispezioni nelle gallerie San Demetrio e San Fratello.
-
Orario: Dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
-
Percorsi alternativi: Il traffico verrà deviato sulla SS 114 Orientale Sicula. Si prevedono forti rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Priolo e Augusta.
Interventi sulla SS 121 (Catania – Paternó)
Sulla Statale 121, in direzione Paternò, sono segnalati restringimenti di carreggiata nel tratto compreso tra Misterbianco e Piano Tavola.
-
Motivazione: Lavori urgenti di manutenzione sull’elettrodotto ad alta tensione che sovrasta la sede stradale.
-
Impatto: Possibili code durante le ore di punta del rientro pomeridiano.
Altri blocchi e lavori in provincia
Oltre ai due fronti principali, si segnalano criticità in altre zone:
-
Tangenziale di Catania (RA 15): Restringimento della corsia di marcia in prossimità dello svincolo per Gravina di Catania per ripristino del manto stradale a seguito delle piogge notturne.
-
SS 417 (Catania-Gela): Senso unico alternato regolato da semaforo all’altezza di Mineo per lavori di consolidamento di un viadotto.
-
Circonvallazione di Catania: Cantieri aperti per la posa della fibra ottica nel tratto tra Viale Fleming e Viale Andrea Doria, con possibili rallentamenti in direzione Ognina.