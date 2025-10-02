Dal 2 al 10 ottobre saranno attive limitazioni al traffico lungo l’autostrada Catania-Siracusa, con particolare riferimento allo svincolo di Lentini. Nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 6.00 del mattino, resteranno chiuse le rampe che consentono l’accesso all’autostrada sia in direzione Catania che in direzione Siracusa. La misura, adottata da Anas, non sarà in vigore durante i giorni festivi, in modo da ridurre i disagi per gli automobilisti. Le stesse chiusure interesseranno anche il tratto al km 11,500, in direzione Catania, tra lo svincolo di Lentini e quello di Zona Industriale Nord.

Obiettivo degli interventi e sicurezza

Il provvedimento si è reso necessario per permettere lo svolgimento di lavori di manutenzione programmata della sovrastruttura stradale, indispensabili per garantire la sicurezza e la durabilità del manto autostradale. Gli interventi verranno effettuati esclusivamente in orario notturno, così da limitare i disagi all’utenza e al tempo stesso tutelare gli operatori impegnati nelle lavorazioni. Questa modalità di esecuzione è ormai consolidata e viene adottata proprio per ridurre al minimo le interferenze con il traffico diurno, particolarmente intenso lungo la direttrice che collega Catania con il Siracusano.

Itinerari alternativi e assistenza agli utenti

Durante il periodo di chiusura, la viabilità sarà garantita grazie a percorsi alternativi che sfrutteranno la SS114 dir “Della Costa Saracena” e la SS114 “Orientale Sicula”. La segnaletica sul posto guiderà gli automobilisti verso i tracciati consigliati. Per informazioni in tempo reale, Anas ricorda la disponibilità dell’applicazione “Vai”, scaricabile su smartphone e tablet, che consente di monitorare la situazione del traffico in tutta la rete nazionale. Inoltre, gli utenti potranno rivolgersi al numero verde gratuito 800.841.148 del servizio clienti “Pronto Anas”, attivo per fornire assistenza e aggiornamenti costanti.