Esercitazioni su autostrada: Catania-Siracusa chiusa per due giorni

Martedì 21 e mercoledì 22 marzo verranno eseguite attività di formazione del personale dei vigili del fuoco in autostrada: chiusa la Catania-Siracusa.

Lungo l’autostrada Catania-Siracusa, martedì 21 e mercoledì 22 marzo verranno eseguite periodiche attività di formazione del personale dei vigili del fuoco all’interno delle gallerie.

Le attività avranno luogo nella carreggiata in direzione Catania, fino allo svincolo di Lentini, che verrà per questo motivo chiusa in fascia oraria compresa tra le ore 9:30 e le 17:15.

Durante gli orari di chiusura, tutti i veicoli in transito tra Siracusa e Lentini potranno comunque percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 114 Orientale Sicula.