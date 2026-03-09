Il panorama televisivo regionale siciliano apre il 2026 con numeri significativi che confermano il forte legame tra i telespettatori dell’isola e l’informazione locale. Secondo i dati Auditel relativi al mese di gennaio 2026, emerge una gerarchia chiara tra le emittenti storiche, con picchi di contatti netti che superano le centinaia di migliaia di spettatori.

I dati, riferiti ai “Contatti del Giorno Medio Mensile” (Totale Popolazione 4+), mostrano una sfida serrata per la leadership nel territorio siciliano. Al vertice della classifica troviamo Antenna Sicilia, che si conferma un pilastro dell’emittenza regionale con quasi 300.000 contatti netti (297.569 per l’esattezza). Segue a breve distanza Telecolor, con 217.110 contatti, consolidando il polo catanese come baricentro degli ascolti.

Ottime performance si registrano anche per le emittenti del palermitano e del messinese: TGS Telegiornale di Sicilia e TRM 13 viaggiano su numeri quasi speculari, entrambi sopra la soglia dei 140.000 contatti. Notevole anche il risultato di Tele One e Video Regione, che dimostrano una capillarità diffusa su tutto il territorio regionale.

Interessante notare come, oltre ai grandi nomi, resistano realtà con un seguito fedele e consolidato, mentre alcune emittenti tecniche o interregionali mantengono una presenza più di nicchia o legata a specifici bacini d’utenza.

Classifica top 10 (per contatti netti – Gennaio 2026)

Sulla base dei dati “co” (Contatti Netti) di gennaio, ecco le prime dieci emittenti in Sicilia:

ANTENNA SICILIA: 297.569 TELECOLOR (Sicilia): 217.110 TGS TELEGIORNALE DI SICILIA: 145.583 TRM 13: 142.972 TELE ONE: 139.237 VIDEO REGIONE: 120.437 TELERENT 7 GOLD: 113.748 VIDEO MEDITERRANEO: 73.947 REI TV: 65.524 RTP: 47.441

Altre emittenti rilevate (In ordine sparso)

CANALE ITALIA : 28.321

6 SESTARETE TV : 6.544

TELESPAZIO TV : 4.244

LAC TV : 4.791

CALABRIA TV : 2.867

VIDEO CALABRIA : 2.371

ESPERIA TV : 1.630

TEN TV : 1.691

TELE A1 : 1.418

TCP TELECUPOLE : 421

TRM h24 : 185

TELERADIOPACE 1 : 149

TELESARDEGNA : 48

TVA VICENZA : 35

RADIONORBA TELEVISION: 12

Fonte: Auditel – Tavola Regionale TV Locali, Totale Popolazione 4+, Contatti del Giorno Medio Mensile (Dati Live + Vosdal + VOD All Screen), Gennaio 2026 – Regione: Sicilia.

Classifica top 10 per ascolto medio (Gennaio 2026)

In questa graduatoria, Tele One compie un balzo notevole, posizionandosi al primo posto assoluto per fedeltà di ascolto nel minuto medio.