Catania, dove vedere il concerto di Capodanno in TV: ecco su quale canale sintonizzarsi per assistere alla diretta.

Capodanno è ormai alle porte e in molti hanno già organizzato come trascorrere la serata per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. In particolare, in Sicilia sono moltissimi gli eventi organizzati per la sera del 31 dicembre 2023, così come nella città di Catania. Tuttavia, quello che non può mai mancare in una serata di festeggiamenti per l’anno nuovo è senza dubbio la musica. Per questo motivo, sono tanti i concerti e i dj set nelle piazze siciliane ad ingresso gratuito.

Anche la città di Catania ha organizzato il suo evento di fine anno, prevedendo un concerto con tanta musica per tutte le generazioni. Infatti, ospiti sul palco di piazza Duomo ci saranno le cantanti Anna Castiglia, Elena Manuele e Soap, insieme al catanese Mario Biondi e Tananai. Inoltre, è previsto il dj set offerto da Radio Studio Centrale nel corso della serata.

Catania, dove vedere il concerto di Capodanno in TV

A tal proposito, un’ottima notizia è in arrivo per coloro i quali non potranno partecipare al concerto. Infatti, sono in molti ad essere impossibilitati a recarsi in centro per vari motivi, oppure già organizzati a casa di amici che però avrebbero avuto piacere di assistere al concerto.

Tuttavia, sarà possibile vedere il concerto di Capodanno di Catania in TV. Infatti, Antenna Sicilia trasmetterà in diretta l’evento a partire dalle ore 20.30 su canale 10. Quindi tutti coloro i quali saranno interessati a seguire l’evento a distanza, potranno guardarlo direttamente in TV.