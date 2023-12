Meteo Sicilia a Capodanno: le previsioni per San Silvestro

Meteo Sicilia a Capodanno: quali sono le previsioni per questo ultimo weekend del 2023? Di seguito tutti i dettagli.

Meteo Sicilia a Capodanno: ormai l’ultimo weekend del 2023 è alle porte e tutti hanno deciso come passeranno i prossimi giorni, ma… lo permetterà il meteo? Di seguito le previsioni per le diverse città dell’Isola.

Meteo Sicilia a Capodanno: sabato 30 dicembre

Nella giornata di sabato 30 dicembre 2023 il sole sarà timido in tutte le città siciliane: cielo coperto ad Enna e Messina, nubi sparse nel resto dell’Isola.

Le temperature si manterranno di pochissimo sotto i 20 gradi; a Catania e Siracusa ci sarà una massima di 19 gradi, ad Agrigento di 18. La città più fresca sarà Enna, con una massima di 13 gradi ed una minima di 5. Date le previsioni, sarà dunque possibile passare l’ultimo sabato del 2023 fuori, senza il bisogno di portare un ombrello.

Meteo Sicilia a Capodanno: domenica 31 dicembre

L’ultimo giorno dell’anno, il cielo sarà poco nuvoloso in tutta l’Isola. I diversi concerti previsti nelle piazze delle città, dunque, sono salvi: gli artisti potranno esibirsi senza il pericolo di temporali. Tuttavia, la probabilità di precipitazioni è del 28% a Messina, del 24% a Ragusa e Siracusa, del 20% a Catania ed Enna.

La temperatura massima sarà di 19 gradi a Catania, Siracusa e Palermo, di 18 ad Agrigento e 17 a Messina; il vento sarà moderato a Trapani e in generale debole in tutta la regione.

Meteo Sicilia a Capodanno: lunedì 1 gennaio

Il 2024 non sembra, almeno per il suo primo giorno, portare il sole: sono previste nubi sparse in tutte le città siciliane e addirittura foschia ad Agrigento.

Le temperature si mantengono sotto i 20 gradi in tutta l’Isola, tranne a Siracusa, dove è prevista una massima di 20 gradi precisi; a Catania si arriva invece solo a 19; ce ne saranno 18 a Messina e Palermo. Per quanto riguarda le precipitazioni, secondo le previsioni non ce ne dovrebbero essere: dopo una bella dormita la mattina, dunque, sarà possibile uscire e festeggiare con i propri cari.