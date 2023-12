A Catania musei aperti durante le feste: date e orari

I musei della città di Catania rimarranno aperti durante Capodanno e l'Epifania: ecco gli orari osservati dai luoghi culturali etnei.

Il Comune di Catania ha reso noto che i musei della città etnea resteranno aperti anche in occasione delle feste. Infatti, in vista delle giornate di Capodanno e dell’Epifania, e in considerazione della conclusione del periodo festivo, saranno ancora molti i turisti che decideranno di visitare la città.

A tal proposito, il Comune ha diffuso quali saranno gli orari osservati dai singoli musei comunali in occasione delle giornate del 31 dicembre 2023 e del 1° e 6 gennaio 2024. Di seguito, gli orari dei musei interessati dall’avviso:

Castello Ursino: domenica 31 dicembre dalle ore 9.00 alle 13.30, ultimo ingresso alle ore 12.30; lunedì 1 gennaio dalle 15.00 alle 21.00, ultimo ingresso alle ore 20.00; sabato 6 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, ultimo ingresso alle ore 18.00.

Palazzo della Cultura: 31 dicembre dalle ore 9.00 alle 13.00; 1 gennaio dalle 15.00 alle 19.00; 6 gennaio dalle 9.00 alle 13.00.