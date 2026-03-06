Alcuni tratti della Strada provinciale 81, tra i territori di Calatabiano e Castiglione di Sicilia, sono stati chiusi al traffico veicolare con effetto immediato. Il provvedimento resterà in vigore a tempo indeterminato, in attesa degli interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.
Chiusura immediata di due tratti della provinciale
La decisione riguarda due segmenti della Sp 81 per una lunghezza complessiva di circa due chilometri, che si diramano dall’innesto con la Strada provinciale 187, in via Pirato.
La misura è stata adottata dalla Città Metropolitana di Catania dopo una serie di controlli tecnici effettuati dal Servizio Viabilità. Dalle verifiche è emerso che le condizioni dei tratti interessati non garantiscono la normale circolazione dei veicoli, rendendo quindi necessario limitare il traffico.
Transito consentito solo al traffico locale
Nonostante la chiusura, la strada non sarà completamente interdetta. Il transito sarà infatti consentito esclusivamente al traffico locale, quindi potranno percorrerla solo:
- i residenti della zona
- i proprietari dei terreni agricoli presenti nell’area
L’obiettivo è ridurre al minimo il passaggio dei veicoli mantenendo comunque l’accesso per chi vive o lavora nei fondi agricoli situati lungo il percorso.
Segnaletica e gestione della chiusura
Per informare gli automobilisti della modifica alla viabilità sarà installata apposita segnaletica stradale.
La predisposizione dei cartelli e delle indicazioni sarà curata dall’Azienda Speciale SCMC, seguendo il piano predisposto dagli uffici competenti della Città Metropolitana.
La chiusura resterà in vigore fino a quando non saranno effettuati gli interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata.