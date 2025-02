Nel corso di un’operazione di controllo condotta a Calatabiano, le forze dell’ordine hanno riscontrato diverse irregolarità nella detenzione di alcuni cavalli, portando a sanzioni amministrative e a una denuncia per maltrattamento di animali.

Durante le verifiche, i militari hanno accertato che gli equini erano detenuti in condizioni non conformi alle normative vigenti, privi della documentazione sanitaria obbligatoria e in ambienti inadeguati dal punto di vista igienico-sanitario. Le violazioni riscontrate hanno comportato l’immediata emissione di multe nei confronti dei proprietari e la loro segnalazione all’autorità giudiziaria.

Per garantire la tutela e il benessere degli animali, le autorità hanno disposto il sequestro dei cavalli, trasferendoli in strutture idonee. Questa operazione rientra in un più ampio piano di controlli volti a contrastare il maltrattamento animale e a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e sanità pubblica.