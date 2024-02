Furbetti dell’indifferenziata nel Catanese: tra i rifiuti, trovata banconota da 10 euro

In un comune del Catanese, insolita scoperta in un sacco dei rifiuti abbandonato da un "furbetto" dell'indifferenziata.

Prosegue la lotta contro i furbetti dell’indifferenziata in diversi comuni della Sicilia. Sono, infatti, ancora in molti i cittadini che non seguono le regole previste dalla raccolta differenziata, non rispettando le direttive dei propri comuni.

Il sindaco del comune di Calatabiano, in provincia di Catania, Antonio Petralia, ha pubblicato un post su Facebook in cui segnala una insolita scoperta. All’interno di un sacco di immondizia abbandonato, infatti, è stata rinvenuta una banconota da 10 euro. “Guardate cosa abbiamo trovato all’interno di un sacco di spazzatura abbandonato, 10 euro“, ha scritto il sindaco Petralia nel suo posto su facebook.

Il primo cittadino del comune di Calatabiano ha, poi, proseguito, “promettendo” multe salate agli incivili: “Da venerdì scorso fino ad ieri abbiamo beccata diversi furbi ai quali saranno recapitate multe salate e forse anche qualche denuncia penale“.