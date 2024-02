Catania, lavori su rete elettrica per guasto improvviso: traffico in tilt in città

Traffico in tilt a Catania, a causa di lavori in corso per un guasto improvviso alla rete elettrica. Lunghe file di auto e camion.

Nella giornata di ieri, il Comune di Catania ha comunicato un improvviso guasto alla rete elettrica dell’alta tensione, con conseguente intervento dei tecnici di Terna Spa, programmato per la giornata di oggi.

Il personale è a lavoro per riparare il guasto e, da questa mattina, il traffico in alcune vie della città, in particolare la via Cristoforo Colombo, è completamente paralizzato, con lunghe code di auto e camion. Si procede a passo d’uomo, già a partire dalla zona della stazione e di piazza Borsellino. Per un breve tratto, è stato disposto il doppio senso di marcia sulla via Domenico Tempio.

Sul posto, presenti le pattuglie della polizia municipale che sono posizionate nei punti nevralgici e stanno cercando di deviare le auto.