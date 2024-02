Catania, nuovo disservizio idrico: dove e quanto durerà

Sidra ha annunciato un nuovo disservizio per le prossime ore: ecco quali zone saranno coinvolte dal disagio.

Come reso noto da Sidra, per esigenze di servizio, dalle ore 23:00 di stasera e fino alle ore 06:30 di domani martedì 13 febbraio, verrà sospesa l’erogazione idrica in alcune zone.

Nello specifico, le aree interessate dai disagi sono le seguenti: area del Comune di Sant’Agata Li Battiati presso le vie Corsaro, Barriera del Bosco, Lavatoio, Balatelle, Einaudi, Lojacono e traverse limitrofe; area del Comune di Catania presso le vie Leucatia, Due Obelischi, Manzella, Novelli, Zangrì, Barletta, Cecchi, Taranto, De Logu, Del Bosco, Nava e traverse limitrofe.