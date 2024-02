Tragedia in Sicilia: 31enne muore nel tentativo di recuperare il cane in un pozzo

Tragedia in Sicilia: giovane precipita in un pozzo per recuperare il suo cane e perde la vita.

È precipitato in un pozzo profondo 15 metri mentre cercava di recuperare il suo cane caduto lì dento. Doveva essere una normale passeggiata col suo animale domestico per un giovane 31enne, a Niscemi, in contrada Ulmo, ma tutto si è trasformato in tragedia.

Nel corso della passeggiata, il cane del giovane è precipitato dentro un pozzo e il 31enne, in preda alla disperazione, ha tentato in tutti i modi di recuperarlo. Recupero che non è andato a buon fine, con il giovane che è caduto dentro perdendo la vita.

A dare l’allarme, un amico che era insieme al 31enne, il quale ha subito chiamato il 112. Sul posto, intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gela e i sommozzatori da Palermo, oltre agli operatori del 118 e i poliziotti del commissariato.