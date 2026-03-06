Martedì 10 marzo è prevista una chiusura temporanea su un tratto dell’Autostrada Catania–Siracusa. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 9 alle ore 18 e interesserà il segmento compreso tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona Industriale Nord di Catania, tra i chilometri 25,142 e 0,100.

Chiuse anche le rampe di Lentini

Contestualmente alla chiusura del tratto autostradale, saranno interdette al traffico anche le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Lentini, situato al chilometro 11,500. La misura riguarderà quindi sia chi percorre l’autostrada sia gli automobilisti che intendono immettersi o uscire dallo svincolo.

Ispezioni nelle gallerie

La chiusura è stata disposta da ANAS a seguito di una richiesta della Commissione Permanente per le Gallerie istituita presso ANSFISA. L’intervento consentirà di effettuare ispezioni tecniche all’interno delle gallerie San Demetrio e San Fratello, entrambe situate lungo l’asse autostradale tra Catania e Siracusa.

Percorsi alternativi

Per limitare i disagi alla circolazione, il traffico proveniente da Siracusa potrà utilizzare un percorso alternativo lungo la Strada Statale 114. Il tragitto sarà indicato direttamente sul posto attraverso apposita segnaletica temporanea predisposta per guidare gli automobilisti.