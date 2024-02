Tir in fiamme sulla A19: autostrada chiusa al traffico

A causa dell'incendio di un tir che trasportava cartoni è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico un tratto dell'autostrada A19.

Nella serata di ieri, 1° Febbraio, un tratto dell’autostrada A19 è stato chiuso temporaneamente al traffico, a causa dell’incendio di un tir.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Enna impiegati a domare le fiamme in prossimità dello svincolo di Gerbini in direzione Catania, dove l’autocarro che trasportava cartoni avrebbe preso fuoco. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.