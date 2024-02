Sicilia, cade da un marciapiede: Comune la risarcisce per 27mila euro

Un'anziana è caduta da un marciapiede dissestato nel 2019: il Comune di è costretto a risarcirla per ben 27mila euro.

Il Comune di Palermo ha risarcito una donna per ben 27mila euro, a causa di una caduta avvenuta nel febbraio del 2019.

L’anziana signora all’epoca aveva 71 anni e i traumi causati dalla caduta da un marciapiede dissestato furono invalidanti. Le ferite e i traumi furono molteplici: da un trauma cranio-facciale a distorsioni di caviglia e spalla. L’incidente le causò una inabilità temporanea del 100%, una relativa di circa 70 giorni del 50% e una permanente, a causa di un danno biologico, del 13%.

Non c’è quindi alcun dubbio che la donna debba esser risarcita dal Comune, avendo inoltre dimostrato con l’aiuto dell’avvocato Fabio Toto che il pericolo non era segnalato e la situazione in cui versava il marciapiede era evidente a tutti e disastrosa. A causa però dell’orario in cui avvenne l’incidente, circa le 10 del mattino, il tribunale di Palermo ha riconosciuto la propria responsabilità solo del 30%, le condizioni di visibilità erano infatti ottimali e l’anziana, residente in zona, conosceva bene l’area.