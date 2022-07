Catania, chiudono parcheggi AMTS “Sturzo” e “Borsellino”: date e orari

Nei prossimi giorni scatterà la chiusura temporanea dei parcheggi AMTS "Sturzo" e "Borsellino": ecco tutti i dettagli in merito.

Scatta la chiusura temporanea dei due parcheggi AMTS “Sturzo” e “Borsellino”, ma si avrà cura di limitare i disagi dei cittadini catanesi. Ma perché? I parcheggi risulteranno inaccessibili perché a breve si attueranno alcuni lavori di implementazione dei servizi all’utenza e verranno installati nuovi ed aggiornati sistemi tecnologici all’avanguardia.

La notizia è stata diffusa dalla stessa Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.a, anche attraverso i propri canali social: così si mira ad avvisare gli utenti in maniera tempestiva circa giorni e orari riguardanti queste chiusure temporanee.

Le chiusure temporanee: date e orari

Per quanto riguarda il parcheggio “Sturzo”, la chiusura temporanea è prevista dalla mezzanotte del 13 luglio alle ore 8:00 del 15 luglio. Si esplicita che “i veicoli in sosta oltre l’orario indicato verranno rimossi ai sensi dell’art. 8 del regolamento parcheggi”.

Per il parcheggio “Borsellino”, invece, la chiusura (totale) scatterà nel corso della giornata di lunedì 11 luglio, dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Ed anche in questo caso “i veicoli in sosta oltre l’orario indicato verranno rimossi ai sensi dell’art. 8 del regolamento parcheggi”.

Si sottolinea, inoltre, che il 12 luglio, settore “A” sarà aperto (pagamento sosta tramite App o parcometro) mentre il settore “B” resterà chiuso dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Il 13 e il 14 luglio, invece, il parcheggio sarà aperto (pagamento sosta tramite App o parcometro).